美黑人囚犯遭5獄警「壓在牆上暴打」影片曝！　拖出牢房繼續圍毆

記者張寧倢／綜合外電報導

美國喬治亞州康登郡（Camden County）拘留中心一段監視器影片曝光，非裔囚犯霍布斯（Jarrett Hobbs）獨自站在牢房中，卻有5名獄警突然衝進來包圍他，其中一人用力掐住他的臉，把他壓在牆上，隨後至少3人動手對他揮拳猛毆，甚至將霍布斯拖出牢房繼續按在牆上施暴。影片引發議論後，當局表示將展開調查。

根據美聯社等外媒報導，41歲的霍布斯來自北卡羅來納州，因涉嫌非法持有毒品與違反交通法規，於9月3日被關押進喬治亞州沿海地區的康登郡拘留中心，當晚的監視器錄到至少3名穿著監獄警徽圖樣的夾克的人員對霍布斯暴力毆打，在場的還有另外2名獄警。

▲美國非裔囚犯霍布斯（Jarrett Hobbs）在喬治亞州一處拘留中心遭到獄警圍毆。（圖／達志影像／美聯社）

據佛州First Coast News報導指出，在5名獄警衝進牢房之前，霍布斯來回踱步，或站或坐，偶爾站在牢房門口。霍布斯的律師丹尼爾斯（Harry Daniels）表示，當時霍布斯有心理問題，所以大力撞擊了牢房門，一名獄警原本正要離開，聽到撞門聲又轉身走回霍布斯的牢房，更多獄警緊跟其後，最終引發了監獄人員試圖約束霍布斯的那一刻，並開始毆打他。

丹尼爾斯公布的影片中，霍布斯痛苦哀嚎，一名獄警警告他「停止抵抗」，後來獄方將他控制在約束椅上，但獄警反覆將他的椅子推到硬床旁邊，讓他不斷被撞擊，最後才把牢房門關上，其後的影片也可以看到霍布斯試圖拽開束縛。

丹尼爾斯16日召開記者會怒批，「任何人都不應該像他那樣被毆打，我不管他做了什麼，不論他是否會把那扇該死的門撞開，你絕不應該那樣打人。」他要求矯正部門解雇並逮捕不合理施暴的獄方人員。

報導指出，先前的法庭文件顯示，霍布斯的緩刑官認為他在被毆之前正在踢牢房門，也不肯配合獄警要他停止的命令，另外，他在抵抗時向2名獄警揮拳，又導致1名獄警眼睛受傷、手部骨折，不過緩刑官「不清楚事件的確切順序」。報導補充，霍布斯的緩刑被撤銷，9月30日已從喬治亞州監獄獲釋，但目前仍在北卡羅來納州監獄關押中。

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