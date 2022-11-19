俄狂轟打擊電網！烏克蘭1000萬人無電可用　教宗準備調解衝突

▲烏克蘭總統澤倫斯基18日表示，由於俄羅斯對烏克蘭各大城發動新一波打擊，造成有1000多萬烏克蘭民眾無電可用。（圖／路透社）

文／中央社

俄羅斯對烏克蘭各大城發動新一波打擊，烏國總統澤倫斯基18日表示，目前有1000多萬烏克蘭民眾無電可用。與此同時，天主教教宗方濟各表示，梵蒂岡準備調解俄烏衝突。

●俄狂轟癱瘓電力設施 逾千萬烏人無電可用



俄羅斯對烏克蘭各大城發動新一波打擊，癱瘓烏國電力基礎設施後，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，目前有1000多萬烏克蘭民眾處於無電可用狀態。

他表示，敖德薩（Odessa）、文尼察（Vinnytsia）、蘇米（Sumy）和基輔（Kyiv）等地受創最重，強調有關單位正盡全力讓供電恢復正常。

烏克蘭在戰場上近期頻告捷，更已迫使俄方從烏南赫爾松（Kherson）撤軍，如今卻面臨俄方大規模打擊電網。由於烏克蘭電力基礎設施受損嚴重，迫使當局實施限電減輕電網負擔。

●教宗方濟各：梵蒂岡準備斡旋結束烏克蘭衝突



天主教教宗方濟各（Pope Francis）接受義大利「新聞報」（La Stampa）訪問時重申，梵蒂岡準備盡一切可能調解並結束俄、烏衝突。

教宗被問及是否相信莫斯科和基輔間有可能和解時，呼籲大家不要放棄。

教宗說：「每個人必須有致力於非軍事化的心思，從他們自己內心做起，而後化解、解除暴力。我們都必須是和平主義者。真心想要和平，而非只為了重新武裝暫時休戰。真正的和平是對話的成果。」

●赫爾松63具遺體疑遭酷刑 烏公布俄軍恐怖地牢



烏克蘭最高層級人權調查員公布一段影片，表示那是俄羅斯軍隊在日前獲解放的赫爾松（Kherson）地區使用的酷刑室，包括一間一次關押25人的小房間。

烏克蘭內政部長表示，俄軍上週離開當地後，調查員發現63具有遭用刑跡象的遺體，國會人權事務專員魯賓內茲（Dmytro Lubinets）隨後在社群媒體上公布影片。

影片中，魯賓內茲在一間間水泥剝落、牆壁斑駁骯髒的地下室房間裡說話。他說這些房間是用來拘留、訊問和施刑的地方，還說俄軍在此進行電擊逼供，「我從未見過這樣規模，實在太可怕了」。

●俄持續攻擊能源設施 烏東戰火猛烈



烏克蘭軍方表示，俄羅斯飛彈和砲彈攻擊烏克蘭數州多個地點，東部頓內茨克（Donetsk）地區激戰未止，俄軍似乎更積極行動。

烏軍在聲明中說，烏克蘭能源基礎設施持續受到俄羅斯飛彈和無人機攻擊，從首都基輔所在的北部到中部第聶伯羅（Dnipro）和南部敖德薩（Odesa）多處遇襲。

聲明說，烏軍在過去24小時內擊落兩枚巡弋飛彈、5枚空射飛彈和5架伊朗製「見證者-136」（Shahed-136）無人機。

●美俄心結難解 克宮：目前無「普拜會」計畫



在俄羅斯外交官員稱不排除與美國舉行高層會議後，克里姆林宮表示，目前並沒有俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與美國總統拜登舉行峰會的計畫。

俄羅斯副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）稍早曾指出，俄國不排除針對「戰略穩定」與美國舉行進一步的高層會議。

之後，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）排除了舉行「普拜會」的可能性。他告訴記者：「目前不會舉行峰會。」

雷雅布可夫稍早還表示，俄羅斯在烏克蘭議題上與美國沒有什麼可談的，雙方立場截然不同。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完