　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄狂轟打擊電網！烏克蘭1000萬人無電可用　教宗準備調解衝突

▲▼烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）大停電。（圖／路透社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基18日表示，由於俄羅斯對烏克蘭各大城發動新一波打擊，造成有1000多萬烏克蘭民眾無電可用。（圖／路透社）

文／中央社

俄羅斯對烏克蘭各大城發動新一波打擊，烏國總統澤倫斯基18日表示，目前有1000多萬烏克蘭民眾無電可用。與此同時，天主教教宗方濟各表示，梵蒂岡準備調解俄烏衝突。

●俄狂轟癱瘓電力設施 逾千萬烏人無電可用

俄羅斯對烏克蘭各大城發動新一波打擊，癱瘓烏國電力基礎設施後，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，目前有1000多萬烏克蘭民眾處於無電可用狀態。

他表示，敖德薩（Odessa）、文尼察（Vinnytsia）、蘇米（Sumy）和基輔（Kyiv）等地受創最重，強調有關單位正盡全力讓供電恢復正常。

烏克蘭在戰場上近期頻告捷，更已迫使俄方從烏南赫爾松（Kherson）撤軍，如今卻面臨俄方大規模打擊電網。由於烏克蘭電力基礎設施受損嚴重，迫使當局實施限電減輕電網負擔。

●教宗方濟各：梵蒂岡準備斡旋結束烏克蘭衝突

天主教教宗方濟各（Pope Francis）接受義大利「新聞報」（La Stampa）訪問時重申，梵蒂岡準備盡一切可能調解並結束俄、烏衝突。

教宗被問及是否相信莫斯科和基輔間有可能和解時，呼籲大家不要放棄。

教宗說：「每個人必須有致力於非軍事化的心思，從他們自己內心做起，而後化解、解除暴力。我們都必須是和平主義者。真心想要和平，而非只為了重新武裝暫時休戰。真正的和平是對話的成果。」

●赫爾松63具遺體疑遭酷刑 烏公布俄軍恐怖地牢

烏克蘭最高層級人權調查員公布一段影片，表示那是俄羅斯軍隊在日前獲解放的赫爾松（Kherson）地區使用的酷刑室，包括一間一次關押25人的小房間。

烏克蘭內政部長表示，俄軍上週離開當地後，調查員發現63具有遭用刑跡象的遺體，國會人權事務專員魯賓內茲（Dmytro Lubinets）隨後在社群媒體上公布影片。

影片中，魯賓內茲在一間間水泥剝落、牆壁斑駁骯髒的地下室房間裡說話。他說這些房間是用來拘留、訊問和施刑的地方，還說俄軍在此進行電擊逼供，「我從未見過這樣規模，實在太可怕了」。

●俄持續攻擊能源設施 烏東戰火猛烈

烏克蘭軍方表示，俄羅斯飛彈和砲彈攻擊烏克蘭數州多個地點，東部頓內茨克（Donetsk）地區激戰未止，俄軍似乎更積極行動。

烏軍在聲明中說，烏克蘭能源基礎設施持續受到俄羅斯飛彈和無人機攻擊，從首都基輔所在的北部到中部第聶伯羅（Dnipro）和南部敖德薩（Odesa）多處遇襲。

聲明說，烏軍在過去24小時內擊落兩枚巡弋飛彈、5枚空射飛彈和5架伊朗製「見證者-136」（Shahed-136）無人機。

●美俄心結難解 克宮：目前無「普拜會」計畫

在俄羅斯外交官員稱不排除與美國舉行高層會議後，克里姆林宮表示，目前並沒有俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與美國總統拜登舉行峰會的計畫。

俄羅斯副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）稍早曾指出，俄國不排除針對「戰略穩定」與美國舉行進一步的高層會議。

之後，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）排除了舉行「普拜會」的可能性。他告訴記者：「目前不會舉行峰會。」

雷雅布可夫稍早還表示，俄羅斯在烏克蘭議題上與美國沒有什麼可談的，雙方立場截然不同。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►「100%天然水鳥羽毛絨」雙人被激殺1.6折！花899元讓冬天暖呼呼

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
阿諾離婚現況曝光！　「長白髮」獨養2歲女
12星座「牽手一輩子秘訣」大公開
隱藏版全公開！LINE免費貼圖「限時8組曝光」　一鍵輕鬆領取
台灣史上第一位！　候選人投票前7天「被教召」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄狂轟打擊電網！烏克蘭1000萬人無電可用　教宗準備調解衝突

放學遭怪女搭訕「請你吃漢堡」！10歲童一招擺脫尾隨　監視畫面曝

波蘭足球隊征戰世界盃　政府派F-16戰機護送惹議

拜登狂讚俄羅斯「大肌肌」攝影師：我才不在乎他是哪國人

18歲少女遭母親囚禁1年「只給水桶裝穢物」　爬窗脫困向鄰居求救

國際火線／蘋果推出驚世產品？APEC何時變成iPad峰會？

世界最老小學生過世！　享耆壽99歲

習近平APEC再會加拿大總理！他被夾中間潤滑　習伸手急叫翻譯

APEC領袖峰會場邊敘舊　李顯龍po合照：很高興又見到張忠謀了

張忠謀APEC場邊會晤日首相岸田文雄　李顯龍開心po合照

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

買土耳其冰淇淋被老闆耍　萌妹怒瞪他投降：別生氣

女CEO裝盲逗女兒「反應全錄下」　她緊張護母...網一看：被暖哭QQ

林柏宏「海景第一排」看他肉體　許光漢回讚：他G很大＞///＜

《想見你》超前導預告

42歲男被攔「酒測前先問媽」　拖延半小時...警怒：你成年了

珉豪熱血參戰《全員逃走中》　飆速狂奔3度甩掉獵人

那對夫妻Kim問：媽媽很兇對不對　11月兒「尷尬一笑看眼色」超雙標XD

男幫繼女換尿布狂乾嘔　受視覺＋嗅覺雙重折磨

私密片遭散布！時力吳佩芸怒吉　顫抖還原內容：跟男友玩樂所拍

俄狂轟打擊電網！烏克蘭1000萬人無電可用　教宗準備調解衝突

放學遭怪女搭訕「請你吃漢堡」！10歲童一招擺脫尾隨　監視畫面曝

波蘭足球隊征戰世界盃　政府派F-16戰機護送惹議

拜登狂讚俄羅斯「大肌肌」攝影師：我才不在乎他是哪國人

18歲少女遭母親囚禁1年「只給水桶裝穢物」　爬窗脫困向鄰居求救

國際火線／蘋果推出驚世產品？APEC何時變成iPad峰會？

世界最老小學生過世！　享耆壽99歲

習近平APEC再會加拿大總理！他被夾中間潤滑　習伸手急叫翻譯

APEC領袖峰會場邊敘舊　李顯龍po合照：很高興又見到張忠謀了

張忠謀APEC場邊會晤日首相岸田文雄　李顯龍開心po合照

C羅受訪稱高層逼他離隊　曼聯已請律師提告

俄狂轟打擊電網！烏克蘭1000萬人無電可用　教宗準備調解衝突

議員服務處主任涉賄選羈押禁見　砸50萬送「林聰明沙鍋魚頭」買票

放學遭怪女搭訕「請你吃漢堡」！10歲童一招擺脫尾隨　監視畫面曝

烏克蘭正妹解答「如何約她泡溫泉」：找個又冷又下雨的天氣就可以

中央被罵獨裁專制　徐定禎：執政黨糟糕的話「還有這場選舉嗎？」

妹子剛畢業想面試「採購職缺」！同業點關鍵勸：史上最煩工作

北韓試射洲際飛彈　日美聯合軍演增強嚇阻

《勝利女神：妮姬》炎上沒停…斷線、BUG狂出　網揪團刷負評+退費

波蘭足球隊征戰世界盃　政府派F-16戰機護送惹議

喵星人被鸚鵡嚇到抓尾不放　網友：萌得我不要不要的！

國際熱門新聞

躺棺材男突然醒來畫面瘋傳　復活真相曝光

習近平APEC再會杜魯道　畫面曝光

男客大爆「70P雜交趴」秘辛！肉體交疊　民宿淪淫窟

即／印尼蘇門答臘發生規模6.7地震　震源深度10公里

北約認定　波蘭飛彈事件禍首是俄國

張忠謀APEC場邊會晤岸田文雄

18歲女遭母囚1年「只給水桶裝穢物」

世界最老小學生過世！享耆壽99歲

拜登狂讚俄國大肌肌攝影師：我才不在乎他哪國人

蘋果推新產品？APEC何時變成iPad峰會

澳總理不挺台加入CPTPP？外交部回應了

李顯龍開心合照：又見到張忠謀了

習近平沒看到　泰總理想握手只能摸鼻

怪女搭訕10歲童請吃漢堡！他一招擺脫尾隨

更多熱門

相關新聞

曾聖光戰死烏克蘭　烏軍將火化遺體運骨灰回台

曾聖光戰死烏克蘭　烏軍將火化遺體運骨灰回台

來自花蓮的25歲阿美族青年曾聖光加入烏克蘭志願軍，不幸戰死沙場。烏克蘭武裝部隊表示，目前仍在收集將曾聖光遺體火化的文件。完成火化後，再把骨灰運至台灣。

美國「女籃魔獸」送俄流放地　恐遭毆打、蹲裁縫機前苦幹9年

美國「女籃魔獸」送俄流放地　恐遭毆打、蹲裁縫機前苦幹9年

飛彈掉進波蘭！　澤倫斯基態度軟化

飛彈掉進波蘭！　澤倫斯基態度軟化

赫爾松遭占8個月解放　居民憶俄軍電擊酷刑

赫爾松遭占8個月解放　居民憶俄軍電擊酷刑

北約認定　波蘭飛彈事件禍首是俄國

北約認定　波蘭飛彈事件禍首是俄國

關鍵字：

烏克蘭俄羅斯俄烏開戰

讀者迴響

熱門新聞

阿諾婚變工程師曝現況！「長白髮」獨養2歲女

史上最慘電影票房244元被群嘲！片方：已經回本

男為母豬接生　結果自己死了

妹子內診「4次才成功」！男友激戰喊累：真的很困難

女客武陵農場倒地！無呼吸心跳送醫不治

她援交遭粗暴動作弄痛　「錢不要了」求停手

LINE免費貼圖來了！限時8款趕快入手

相愛容易相處難？12星座「牽手一輩子秘訣」大公開

男女樓頂活春宮90秒　戰場「35字紙板」嘲諷

看上正妹教練「秒刷24堂課」　男嗨喊：比半套店值得

青蛇掛告示牌現身圖解　他曝真相

躺棺材男突然醒來畫面瘋傳　復活真相曝光

匯款被問2句話　人妻狠瞪：是我老公

「史上第1」候選人選前7天被教召

新竹19歲妹遭痛毆囚虐致死　主嫌是女上兵

更多

最夯影音

更多
女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明
買土耳其冰淇淋被老闆耍　萌妹怒瞪他投降：別生氣

買土耳其冰淇淋被老闆耍　萌妹怒瞪他投降：別生氣

女CEO裝盲逗女兒「反應全錄下」　她緊張護母...網一看：被暖哭QQ

女CEO裝盲逗女兒「反應全錄下」　她緊張護母...網一看：被暖哭QQ

林柏宏「海景第一排」看他肉體　許光漢回讚：他G很大＞///＜

林柏宏「海景第一排」看他肉體　許光漢回讚：他G很大＞///＜

《想見你》超前導預告

《想見你》超前導預告

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面