拜登狂讚俄羅斯「大肌肌」攝影師：我才不在乎他是哪國人

▲拜登出席印尼峇里島G20峰會。(圖/路透)



記者林彥臣/綜合報導

美國總統拜登日前出席G20峰會,在一個與各國元首非正式交流的場合上,突然注意到一個身材壯碩的俄羅斯攝影師,而且即使知道他是哪一國人之後,也表示自己不在乎。

拜登表示,「看,這傢伙的二頭肌真大,讓我感到吃驚,比我的小腿還粗,我希望我們站在同一邊」。

"There's a man. I hope we're on the same side."



"Sir... he's Russian."



"I don't care who he is. He's got some real biceps. We call them guns." pic.twitter.com/OKqRRi614b