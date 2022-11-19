世界最老小學生過世！　享耆壽99歲

▲「全球最年長」小學生斯提耶內辭世。（圖／翻攝自Gogo Priscilla Sitienei 臉書）



中央社

東非國家肯亞的媒體今天報導，全球最年長小學生肯亞婦人斯提耶內已辭世，享耆壽99歲。她在90多歲高齡決心求學的故事，不僅被拍成紀錄片，也贏得聯合國教科文組織讚揚。

斯提耶內（Priscilla Sitienei）的孫兒齊普西羅（Sammy Chepsiror）告訴肯亞「標準報」（TheStandard），以「普莉希拉戈戈」（Gogo Priscilla，戈戈為祖母暱稱）稱呼為人所知的斯提耶內，昨天因胸部併發症在家中逝世。

齊普西羅說：「戈戈的身體狀況一直良好，直到她逝世前3天出現胸痛，才被迫停止上學。」

「她能夠活到100歲，我們很感激。她讓我們所有人感到驕傲。」

法新社報導，根據聯合國教科文組織（UNESCO）說法，住在肯亞裂谷區（Rift Valley）一座村莊的斯提耶內，94歲時說服村內小學校長讓她入學。聯合國教科文組織推崇她是「她的社區及其他地方人的榜樣」。

斯提耶內去年接受聯合國教科文組織訪問時表示，她的目的是要鼓勵肯亞年輕女性懷孕生子後返校繼續求學，而非因為羞恥或害怕社會汙名化而輟學。

當時她說：「我不只想要向她們展現一個範例，也想展現給世界各地其他沒有求學的女孩看。」

「妳如果沒受教育，就和一隻雞沒有差別。教育能帶給妳未來，它會永遠留在妳的腦袋，妳一旦受過教育就不會失去它。」

斯提耶內的求學努力被拍成法國紀錄片「戈戈」（Gogo），她也因此在去年人生首次搭乘飛機，飛往法國訪問，並與法國總統夫人碧姬．馬克宏（BrigitteMacron）會面。

這部紀錄片的劇本作者之一佩西斯（Patrick Pessis）今天在推特（Twitter）發文向斯提耶內致敬，寫道：「她對於女孩受教育所傳遞的訊息，會流傳下來。」



