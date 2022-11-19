　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

國際火線／蘋果推出驚世產品？APEC何時變成iPad峰會？

▲▼ APEC經濟領袖歡迎晚宴（AELM Gala Dinner），張忠謀、法國總統馬克宏抵達會場。（圖／路透）

▲ APEC經濟領袖歡迎晚宴，張忠謀、法國總統馬克宏抵達會場。(圖／路透)

記者朱錦華／特稿

稍早前我不經意的聽到電視新聞報導說：多國領袖正準備前往曼谷參加「iPad峰會」。當時我心中納悶：蘋果公司最近推出了什麼驚世產品，會吸引多國領袖去參加他們的「iPad峰會」？或許我聽錯了，果真抬頭一看，才發現一位電視台女特派員說的是「APEC峰會」，這下誤會大了。

我之前說過很多次，以前網路未普及時代，在媒體的待遇是還不錯的，對線上從業人員的專業要求也比較嚴格。近年由於網路發達、媒體大爆炸，環境劇烈改變，需要人量工作人員，人員的語文程度也開始變得參差不齊。不少人連正確的中文表達能力都很勉強，更別說他們的外語能力了。而且我越來越相信，現今很多新進的媒體工作者，在進入這個職場之前，是不大看國際新聞的，更絕少看或聽以外語報導的國際新聞。於是，工作中鬧出的笑話也就越來越多。

▲▼習近平參加APEC。（圖／路透社）

習近平伉儷參加APEC。(圖／路透社)

回到APEC這個話題。為什麼APEC唸成iPad是錯的呢？首先我們來看看APEC的原文。它是Asia-Pacific Economic Cooperation的縮寫，中文世界普遍譯為「亞太經濟合作會議」。第一個字既然是Asia，發音當然是A-sia，而不可能I—sia。同理，APEC自然不能唸成iPad。何況，APEC(發音近似A-pack)的重音是在前面，iPad的重音是在後面，發音迥異，當然會造成誤導，尤其是當你是用聽的、或是在跟別人對話的時候。

APEC成立於1989年，至今已經舉辦過數十次了，印象中，以前的記者和主播都唸法正確，目前一些資深記者和主播亦然。未料卻有一些新進的記者或特派員卻自我發揮的唸成iPad。另一個例子是：一些記者或新聞節目主人老是把剛落幕的G-20峰會叫成「居-20」。而他們把英文字母Ｇ唸成「居」已經很久了(也有不少人把Facebook唸成Fatsbook)，讓人不禁懷疑目前台灣媒體人員的外語水準是否正江河日下？而他們的主管又是怎樣把闗的？台灣一天到晚大聲嚷嚷跟外國際接軌，但站在國際第一線的特派員外語能力竟是如此，被外國人聽到豈不糗大？

▲▼張忠謀與布林肯在APEC晚宴並肩而坐「咬耳朵」。（圖／台灣代表團提供）

張忠謀與布林肯在APEC晚宴並肩而坐「咬耳朵」。(圖／台灣代表團提供)

誠然，記者不可能「萬事懂」。但事前只要對接到的工作內容多了解一些，很多錯誤可以避免。尤其是你沒有百分之百把握的資訊，更要如此。例如你只要上YouTube聽一下，就可以知道APEC的正確唸法。你會發現，代表台灣出席的台積電創辦人張忠謀，唸法也是A-pack！

別以為這不過是一個英文單字發音吧了，唸錯有什麼大不了的？但媒體有責任傳達正確的訊息，包括正確的外語發音。唸錯、尤其是一再唸錯，非但會引起誤會、會被嘲笑、甚至還有可能被指為發送「假訊息」！不可不當心！

►「100%天然水鳥羽毛絨」雙人被激殺1.6折！花899元讓冬天暖呼呼

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
阿諾離婚現況曝光！　「長白髮」獨養2歲女
12星座「牽手一輩子秘訣」大公開
隱藏版全公開！LINE免費貼圖「限時8組曝光」　一鍵輕鬆領取
台灣史上第一位！　候選人投票前7天「被教召」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

國際火線／末日降臨：關於核戰爆發的四套劇本

國際火線／特拉斯譯名太離譜！台媒「被大陸統一了」？

國際火線／從甲殼蟲到特朗普　談大陸的不靠譜翻譯

國際火線／依然戀你如昔 從文翠珊看香港的英國情結

國際火線／終結冷戰的巫師：戈巴契夫是真實版哈利波特

國際火線／以國家悲劇打造個人喜劇：澤倫斯基的勝利

國際火線／只要大砲，不要娘砲！日本「大國再起」的思維

國際火線／紙老虎如何咬人？美國拿台灣當逗貓棒戲弄中國

國際火線／八月砲火再現？一戰悲劇的啟示

國際火線／一個瘋狂一個癡呆，哪個美國總統更危險？

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

買土耳其冰淇淋被老闆耍　萌妹怒瞪他投降：別生氣

女CEO裝盲逗女兒「反應全錄下」　她緊張護母...網一看：被暖哭QQ

《想見你》超前導預告

林柏宏「海景第一排」看他肉體　許光漢回讚：他G很大＞///＜

42歲男被攔「酒測前先問媽」　拖延半小時...警怒：你成年了

珉豪熱血參戰《全員逃走中》　飆速狂奔3度甩掉獵人

私密片遭散布！時力吳佩芸怒吉　顫抖還原內容：跟男友玩樂所拍

男幫繼女換尿布狂乾嘔　受視覺＋嗅覺雙重折磨

那對夫妻Kim問：媽媽很兇對不對　11月兒「尷尬一笑看眼色」超雙標XD

波蘭足球隊征戰世界盃　政府派F-16戰機護送惹議

拜登狂讚俄羅斯「大肌肌」攝影師：我才不在乎他是哪國人

18歲少女遭母親囚禁1年「只給水桶裝穢物」　爬窗脫困向鄰居求救

國際火線／蘋果推出驚世產品？APEC何時變成iPad峰會？

世界最老小學生過世！　享耆壽99歲

習近平APEC再會加拿大總理！他被夾中間潤滑　習伸手急叫翻譯

APEC領袖峰會場邊敘舊　李顯龍po合照：很高興又見到張忠謀了

張忠謀APEC場邊會晤日首相岸田文雄　李顯龍開心po合照

快訊／印尼蘇門答臘發生「規模6.7地震」　震源深度10公里

習近平轉身離開沒看到！　泰國總理「想握手」卻呆立原地摸鼻子

波蘭足球隊征戰世界盃　政府派F-16戰機護送惹議

男用驗孕棒「測出2條線」嚇壞　泌尿科醫生解答：可能是癌症

60歲大媽月領2萬堅持住養老院　原因曝光：兒媳規矩做不到

拜登狂讚俄羅斯「大肌肌」攝影師：我才不在乎他是哪國人

小孩是電器殺手！75吋電視被砸黑　崩潰媽跳針碎唸：我生的我生的

新北阿兵哥P圖自製「PCR陽性證明」　卻因技術太差被抓包

楊冪直播「臉蛋變形」認不出！　網一排嚇呆：怎麼跟整了一樣

高雄水溝蓋現「高紅安四B」神秘字樣！鳳山、小港都有　真相曝光

洪榮宏嗆張文綺「沒禮貌」！　揭錄《花甲》爆氣走人真正原因

勇士完了？遭批毫無化學效應　柯瑞挺K湯：他存在就能改變比賽

喵星人被鸚鵡嚇到抓尾不放　網友：萌得我不要不要的！

國際熱門新聞

躺棺材男突然醒來畫面瘋傳　復活真相曝光

習近平APEC再會杜魯道　畫面曝光

男客大爆「70P雜交趴」秘辛！肉體交疊　民宿淪淫窟

即／印尼蘇門答臘發生規模6.7地震　震源深度10公里

張忠謀APEC場邊會晤岸田文雄

世界最老小學生過世！享耆壽99歲

北約認定　波蘭飛彈事件禍首是俄國

18歲少女遭母親囚禁1年「只給水桶裝穢物」

蘋果推新產品？APEC何時變成iPad峰會

全美湧現「足球教練」寫的信　背後真相曝

習近平轉身離開沒看到　泰總理想握手只能摸鼻子

澳總理不挺台加入CPTPP？外交部回應了

水球教練水下性侵10少女　家長就在池邊看

李顯龍開心合照：又見到張忠謀了

更多熱門

相關新聞

習近平APEC再會杜魯道　畫面曝光

習近平APEC再會杜魯道　畫面曝光

中國國家主席習近平日前在G20閉幕式上，與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）發生言語衝突，沒想到2人在亞太經合會（APEC）會議上再次「狹路相逢」，座位間隔僅1個位置，中間夾著的是智利總統博里奇（Gabriel Boric），由於習杜2人衝突才發生不久，因此這次2人互動的情況，格外引發關注。

李顯龍開心合照：又見到張忠謀了

李顯龍開心合照：又見到張忠謀了

張忠謀APEC場邊會晤岸田文雄

張忠謀APEC場邊會晤岸田文雄

習近平轉身離開沒看到　泰總理想握手只能摸鼻子

習近平轉身離開沒看到　泰總理想握手只能摸鼻子

北韓射洲際飛彈　美日韓6國譴責

北韓射洲際飛彈　美日韓6國譴責

關鍵字：

APEC張忠謀國際火線

讀者迴響

熱門新聞

史上最慘電影票房244元被群嘲！片方：已經回本

男為母豬接生　結果自己死了

妹子內診「4次才成功」！男友激戰喊累：真的很困難

女客武陵農場倒地！無呼吸心跳送醫不治

LINE免費貼圖來了！限時8款趕快入手

相愛容易相處難？12星座「牽手一輩子秘訣」大公開

阿諾婚變工程師曝現況！「長白髮」獨養2歲女

男女樓頂活春宮90秒　戰場「35字紙板」嘲諷

躺棺材男突然醒來畫面瘋傳　復活真相曝光

看上正妹教練「秒刷24堂課」　男嗨喊：比半套店值得

新竹19歲妹遭痛毆囚虐致死　主嫌是女上兵

他狂拉肚子瘦10公斤！　醫檢查「是罕病」：要終身服藥

女駕駛「超扯鬼切」！擊落騎士撞飛路人

青蛇掛告示牌現身圖解　他曝真相

匯款被問2句話　人妻狠瞪：是我老公

更多

最夯影音

更多
女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明
買土耳其冰淇淋被老闆耍　萌妹怒瞪他投降：別生氣

買土耳其冰淇淋被老闆耍　萌妹怒瞪他投降：別生氣

女CEO裝盲逗女兒「反應全錄下」　她緊張護母...網一看：被暖哭QQ

女CEO裝盲逗女兒「反應全錄下」　她緊張護母...網一看：被暖哭QQ

《想見你》超前導預告

《想見你》超前導預告

林柏宏「海景第一排」看他肉體　許光漢回讚：他G很大＞///＜

林柏宏「海景第一排」看他肉體　許光漢回讚：他G很大＞///＜

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面