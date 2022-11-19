國際火線／蘋果推出驚世產品？APEC何時變成iPad峰會？

▲ APEC經濟領袖歡迎晚宴，張忠謀、法國總統馬克宏抵達會場。(圖／路透)

記者朱錦華／特稿

稍早前我不經意的聽到電視新聞報導說：多國領袖正準備前往曼谷參加「iPad峰會」。當時我心中納悶：蘋果公司最近推出了什麼驚世產品，會吸引多國領袖去參加他們的「iPad峰會」？或許我聽錯了，果真抬頭一看，才發現一位電視台女特派員說的是「APEC峰會」，這下誤會大了。

我之前說過很多次，以前網路未普及時代，在媒體的待遇是還不錯的，對線上從業人員的專業要求也比較嚴格。近年由於網路發達、媒體大爆炸，環境劇烈改變，需要人量工作人員，人員的語文程度也開始變得參差不齊。不少人連正確的中文表達能力都很勉強，更別說他們的外語能力了。而且我越來越相信，現今很多新進的媒體工作者，在進入這個職場之前，是不大看國際新聞的，更絕少看或聽以外語報導的國際新聞。於是，工作中鬧出的笑話也就越來越多。

▲習近平伉儷參加APEC。(圖／路透社)

回到APEC這個話題。為什麼APEC唸成iPad是錯的呢？首先我們來看看APEC的原文。它是Asia-Pacific Economic Cooperation的縮寫，中文世界普遍譯為「亞太經濟合作會議」。第一個字既然是Asia，發音當然是A-sia，而不可能I—sia。同理，APEC自然不能唸成iPad。何況，APEC(發音近似A-pack)的重音是在前面，iPad的重音是在後面，發音迥異，當然會造成誤導，尤其是當你是用聽的、或是在跟別人對話的時候。

APEC成立於1989年，至今已經舉辦過數十次了，印象中，以前的記者和主播都唸法正確，目前一些資深記者和主播亦然。未料卻有一些新進的記者或特派員卻自我發揮的唸成iPad。另一個例子是：一些記者或新聞節目主人老是把剛落幕的G-20峰會叫成「居-20」。而他們把英文字母Ｇ唸成「居」已經很久了(也有不少人把Facebook唸成Fatsbook)，讓人不禁懷疑目前台灣媒體人員的外語水準是否正江河日下？而他們的主管又是怎樣把闗的？台灣一天到晚大聲嚷嚷跟外國際接軌，但站在國際第一線的特派員外語能力竟是如此，被外國人聽到豈不糗大？

▲張忠謀與布林肯在APEC晚宴並肩而坐「咬耳朵」。(圖／台灣代表團提供)

誠然，記者不可能「萬事懂」。但事前只要對接到的工作內容多了解一些，很多錯誤可以避免。尤其是你沒有百分之百把握的資訊，更要如此。例如你只要上YouTube聽一下，就可以知道APEC的正確唸法。你會發現，代表台灣出席的台積電創辦人張忠謀，唸法也是A-pack！

別以為這不過是一個英文單字發音吧了，唸錯有什麼大不了的？但媒體有責任傳達正確的訊息，包括正確的外語發音。唸錯、尤其是一再唸錯，非但會引起誤會、會被嘲笑、甚至還有可能被指為發送「假訊息」！不可不當心！