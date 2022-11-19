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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

看妹妹成「三明治」！甜美歌手不當老闆了　脫下高跟鞋拚選戰

記者劉昌松／台北報導

最近彰化縣員林市的選舉場合，常會出現1名聲音甜美的女歌手，有些人會誤以為是候選人請來的表演者，其實她是專業婚禮歌手出身的員林市北區代表候選人張詩怡，還自己開公司接辦過大甲媽祖之光的演唱會，因為看到妹妹邊工作邊扶養孩子很辛苦，決定脫下高跟鞋，換上布鞋從政，希望協助家鄉解決育兒與老年問題，並用個人專長打造員林觀光鏈。

▲▼彰化縣員林市北區代表候選人張詩怡。（圖／張詩怡提供）

▲婚禮歌手張詩怡過去打扮火辣，今年參選彰化縣員林市北區代表。（圖／張詩怡提供）

「以前是人家拿錢，我還會考慮要不要去唱，現在是我到處拜託別人，讓我上台講幾句話」，張詩怡用這句話形容自己的職涯生涯轉變，張詩怡說自己從小就為了分擔家計，拿起麥克風上台演唱，這一唱20多年，除了打扮火辣吸睛，也因為親和力十足，轉型成為活動主持人，最後還開了家娛樂公司，組成專業婚禮樂隊，長年接辦台中商銀等公民營企業的春酒尾牙。

▲▼彰化縣員林市北區代表候選人張詩怡。（圖／張詩怡提供）

▲張詩怡開過娛樂公司主持大小企業活動。（圖／張詩怡提供）

張詩怡對於過去當老闆的收入保密，僅透露「確實豐沛」，不過前陣子父親離世，她回家鄉陪伴母親，聽妹妹提到媽媽群組裡在討論，職業婦女又要工作，又要回家照顧孩子與長輩，覺得家庭事業兩頭燒的生活實在很辛苦，因此興起了政府應該多幫忙分擔育兒負擔的想法，開始思索，以三明治世代的角度，如何在經濟上與精神上幫助青年解決育兒與孝親問題。

剛好1名現任員林市代表不再競選連任，曾擔任過議員及議長助理的張詩怡就在親友鼓勵下，走上政治這條路，張詩怡立刻將自己的想法具體實踐在競選活動中，在環境媲美台中市民廣場、台北大安森林公園的「圓林園生態公園」，舉辦白麝時光機音樂會，邀請鄉親帶著孩子一起坐在草地上野餐看表演。

▲▼彰化縣員林市北區代表候選人張詩怡。（圖／張詩怡提供）

▲張詩怡希望為家鄉員林打造觀光鏈，吸引青年回鄉，並協助減輕育兒與孝親負擔。（圖／張詩怡提供）

張詩怡自稱是個「吃貨」，大力推薦員林市王爺宮附近的「拉仔麵一條街」，並說很多員林人是到這裡吃著各式各樣的清湯面長大的，但張詩怡擔憂，傳統的員林生活正面臨人口外流，她認為靠自己過去的專業執行能力，可以協助政府整合員林現有資源，打造出新的員林觀光鏈，藉此增加青年就業與創業機會，吸引青年返鄉。

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