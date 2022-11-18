張忠謀APEC場邊會晤日首相岸田文雄　李顯龍開心po合照

▲台積電創辦人張忠謀代表台灣參加APEC經濟領袖會議。（圖／路透）



中央社

APEC年會本週在泰國曼谷登場，台積電創辦人張忠謀代表台灣參加經濟領袖會議，他今天會晤日本首相岸田文雄，感謝日方在各國際場域重申維持台灣海峽和平穩定的重要性。岸田文雄表示，將持續深化台日間合作。

張忠謀今天出席經濟領袖首場閉門會議，並與企業諮詢委員會（ABAC）代表對話；也與岸田文雄舉行雙邊會談，就雙方關切議題交流。

張忠謀表示，台灣與日本每逢災害及困難時均互相伸出援手，在COVID-19疫情大流行之際，雙方更在第一時間互相提供口罩、防護衣及疫苗等珍貴醫療物資，展現雙方互信互助的緊密友誼。



會談中，張忠謀也與岸田文雄針對全球情勢及台日經貿等合作成果交換意見。岸田文雄表示，將持續深化台日間合作與交流，雙方並積極探索各項可能性。



張忠謀並感謝日方在各國際場域重申維持台灣海峽和平穩定的重要性，並請日方今後持續支持台灣參與世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等各項國際組織及重要協定；台灣具有高度意願及能力符合CPTPP的高標準規範，並願與日本等理念相近國家持續強化合作，共同維護與促進台海及印太區域的和平穩定及繁榮發展。

▼日本首相岸田文雄（左）到泰國曼谷，參加APEC經濟領袖會議。（圖／路透）



另外，張忠謀夫婦今天也會晤新加坡總理李顯龍，根據李顯龍臉書照片，3人分別坐在單椅沙發上談笑風生，氣氛融洽。

李顯龍指出，上次3人一起喝茶，是2018年在巴布亞紐幾內亞的APEC領袖峰會，當時張忠謀一樣是中華台北的代表，歷經2019年APEC峰會取消、2020及2021年兩年的線上會議，很高興再次與2人相見。

▼李顯龍在臉書發布多張APEC會議照片 ，其中包括他和台灣APEC領袖代表、台積電創辦人張忠謀及夫人張淑芬的照片。 （圖／翻攝自Facebook／Lee Hsien Loong）

