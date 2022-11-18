　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

張忠謀APEC場邊會晤日首相岸田文雄　李顯龍開心po合照

▲▼台積電創辦人張忠謀代表台灣參加APEC經濟領袖會議。（圖／路透）

▲台積電創辦人張忠謀代表台灣參加APEC經濟領袖會議。（圖／路透）

中央社

APEC年會本週在泰國曼谷登場，台積電創辦人張忠謀代表台灣參加經濟領袖會議，他今天會晤日本首相岸田文雄，感謝日方在各國際場域重申維持台灣海峽和平穩定的重要性。岸田文雄表示，將持續深化台日間合作。

張忠謀今天出席經濟領袖首場閉門會議，並與企業諮詢委員會（ABAC）代表對話；也與岸田文雄舉行雙邊會談，就雙方關切議題交流。

張忠謀表示，台灣與日本每逢災害及困難時均互相伸出援手，在COVID-19疫情大流行之際，雙方更在第一時間互相提供口罩、防護衣及疫苗等珍貴醫療物資，展現雙方互信互助的緊密友誼。

會談中，張忠謀也與岸田文雄針對全球情勢及台日經貿等合作成果交換意見。岸田文雄表示，將持續深化台日間合作與交流，雙方並積極探索各項可能性。

張忠謀並感謝日方在各國際場域重申維持台灣海峽和平穩定的重要性，並請日方今後持續支持台灣參與世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等各項國際組織及重要協定；台灣具有高度意願及能力符合CPTPP的高標準規範，並願與日本等理念相近國家持續強化合作，共同維護與促進台海及印太區域的和平穩定及繁榮發展。

▼日本首相岸田文雄（左）到泰國曼谷，參加APEC經濟領袖會議。（圖／路透）

▲▼日本首相岸田文雄（左）到泰國曼谷，參加APEC經濟領袖會議。（圖／路透）

另外，張忠謀夫婦今天也會晤新加坡總理李顯龍，根據李顯龍臉書照片，3人分別坐在單椅沙發上談笑風生，氣氛融洽。

李顯龍指出，上次3人一起喝茶，是2018年在巴布亞紐幾內亞的APEC領袖峰會，當時張忠謀一樣是中華台北的代表，歷經2019年APEC峰會取消、2020及2021年兩年的線上會議，很高興再次與2人相見。

▼李顯龍在臉書發布多張APEC會議照片 ，其中包括他和台灣APEC領袖代表、台積電創辦人張忠謀及夫人張淑芬的照片。 （圖／翻攝自Facebook／Lee Hsien Loong）

▲▼李顯龍在臉書發布多張APEC會議照片 ，其中包括他和台灣APEC領袖代表、台積電創辦人張忠謀及夫人張淑芬的照片。 （圖／翻攝自Facebook／Lee Hsien Loong）

Caught up with Dr Morris Chang and his wife Sophie. We last had tea together at APEC 2018 in Port Moresby, Papua New...

Lee Hsien Loong 發佈於 2022年11月18日 星期五

►「100%天然水鳥羽毛絨」雙人被激殺1.6折！花899元讓冬天暖呼呼

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
他狂拉肚子瘦10公斤！　醫檢查「是罕病」：要終身服藥
張忠謀APEC場邊會晤日首相　李顯龍開心曝合照
警專校長被爆也涉足「88會館」　警政署啟動調查
阿諾離婚現況曝光！　「長白髮」獨養2歲女
婚前想買台北房！　月薪10萬女看「低薪男友」想放生
快訊／環太平洋地震！印尼發生「規模6.7強震」
連開88槍！台南槍擊案嫌犯免押　改6萬交保
快訊／宜蘭豪雨特報！一圖看變天時程「全台轉濕涼」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

習近平APEC再會加拿大總理！他被夾中間潤滑　習伸手急叫翻譯

APEC領袖峰會場邊敘舊　李顯龍po合照：很高興又見到張忠謀了

張忠謀APEC場邊會晤日首相岸田文雄　李顯龍開心po合照

快訊／印尼蘇門答臘發生「規模6.7地震」　震源深度10公里

習近平轉身離開沒看到！　泰國總理「想握手」卻呆立原地摸鼻子

「足球教練」寫給世足球員的信　狂登全美廣告看板！背後真相曝光

澳總理暗示「極不可能」挺台加入CPTPP！外交部回應了

加薩走廊難民營烈焰釀21死　包含10孩童

俄軍恐怖酷刑室曝光！　赫爾松發現63具遺體死前被凌虐

共和黨重掌眾院第一件事「查總統」！　拜登回：搞笑

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

媽為女兒改造二手玩具車　花兩周搖身變質感進口車

42歲男被攔「酒測前先問媽」　拖延半小時...警怒：你成年了

萌弟掌鏡幫錄爸媽跳舞　反被拍下尷尬微笑表情

AKIRA中文變超好！一上台就推銷XD　手機殼放兒子照...遭虧「志玲姐姐呢」

三花貓主動示好磨蹭狗狗　下秒突變臉揍2拳牠傻眼！

習近平APEC再會加拿大總理！他被夾中間潤滑　習伸手急叫翻譯

APEC領袖峰會場邊敘舊　李顯龍po合照：很高興又見到張忠謀了

張忠謀APEC場邊會晤日首相岸田文雄　李顯龍開心po合照

快訊／印尼蘇門答臘發生「規模6.7地震」　震源深度10公里

習近平轉身離開沒看到！　泰國總理「想握手」卻呆立原地摸鼻子

「足球教練」寫給世足球員的信　狂登全美廣告看板！背後真相曝光

澳總理暗示「極不可能」挺台加入CPTPP！外交部回應了

加薩走廊難民營烈焰釀21死　包含10孩童

俄軍恐怖酷刑室曝光！　赫爾松發現63具遺體死前被凌虐

共和黨重掌眾院第一件事「查總統」！　拜登回：搞笑

六福村白老虎看到「它」喵魂爆發　隔空Give me 5塞奶猛舔窗萌翻網

國際熱門新聞

北約認定　波蘭飛彈事件禍首是俄國

男客大爆「70P雜交趴」秘辛！肉體交疊　民宿淪淫窟

躺棺材男突然醒來畫面瘋傳　復活真相曝光

荷法院：馬航MH17遭俄製導彈擊落

水球教練水下性侵10少女　家長就在池邊看

回嗆北韓洲際飛彈！　南韓F-35A升空投射炸彈訓練

一家四口餓死家中　破門驚見乾屍

張忠謀見到習近平　APEC各國代表座位曝光

澳總理不挺台加入CPTPP？外交部回應了

即／印尼蘇門答臘發生規模6.7地震　震源深度10公里

北韓疑射洲際飛彈　駐日美軍基地發布警報

俄軍恐怖酷刑　赫爾松63具遺體死前被凌虐

習近平轉身離開沒看到　泰總理想握手只能摸鼻子

星巴克大罷工　全美上百門市「紅杯起義」

更多熱門

相關新聞

習近平APEC再會杜魯道　畫面曝光

習近平APEC再會杜魯道　畫面曝光

中國國家主席習近平日前在G20閉幕式上，與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）發生言語衝突，沒想到2人在亞太經合會（APEC）會議上再次「狹路相逢」，座位間隔僅1個位置，中間夾著的是智利總統博里奇（Gabriel Boric），由於習杜2人衝突才發生不久，因此這次2人互動的情況，格外引發關注。

李顯龍開心合照：又見到張忠謀了

李顯龍開心合照：又見到張忠謀了

即／印尼蘇門答臘發生規模6.7地震　震源深度10公里

即／印尼蘇門答臘發生規模6.7地震　震源深度10公里

習近平轉身離開沒看到　泰總理想握手只能摸鼻子

習近平轉身離開沒看到　泰總理想握手只能摸鼻子

ASML砸300億投資林口　房仲曝2理由「房價難複製去年台積電」

ASML砸300億投資林口　房仲曝2理由「房價難複製去年台積電」

關鍵字：

APEC台積電張忠謀日本首相岸田文雄東南亞要聞李顯龍

讀者迴響

熱門新聞

吳佩芸怒吉　顫抖還原私密片內容：跟男友玩樂所拍

史上最慘電影票房244元被群嘲！片方：已經回本

《全明星4》黃隊成員不忍了！

「夜店阿嬤」撿悠遊卡　盜刷買菸涉侵占

時力吳佩芸參選「私密影片」遭散布！痛哭報案

男為母豬接生　結果自己死了

型男主廚慣性劈腿　丈母娘霸氣護女：超級垃圾渣男

女客武陵農場倒地！無呼吸心跳送醫不治

男女樓頂活春宮90秒　戰場「35字紙板」嘲諷

月經來可「無套射裡面」？她驚吐會懷孕　還有1下場

妹子內診「4次才成功」！男友激戰喊累：真的很困難

叻沙不唸ㄌㄜˋ？他糾正國小童反被打臉

新竹19歲妹遭痛毆囚虐致死　主嫌是女上兵

匯款被問2句話　人妻狠瞪：是我老公

林志玲深夜罕見放閃！慶結婚3周年

更多

最夯影音

更多
買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔
金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面