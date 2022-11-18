澳總理暗示「極不可能」挺台加入CPTPP！外交部回應了

記者閔文昱／綜合報導

亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會將於18日在泰國曼谷舉行，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）受訪時暗示，澳洲「極不可能」（very unlikely）支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），因為CPTPP只接納被承認國家。對此，外交部表示，稍早澳洲政府已澄清原意，表示歡迎台灣加入CPTPP的立場並未改變。

▲澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）

艾伯尼斯17日抵達泰國曼谷後，就向現場媒體暗示澳洲「極不可能」支持台灣加入CPTPP。他18日又在出席APEC時指出，「僅有受承認的國家可加入CPTPP」。針對此說法，我國外交部也透過台灣駐澳洲代表處及澳洲駐台代表機構，向澳洲政府要求澄清原意，以避免外界誤解。

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

外交部發言人歐江安晚間表示，澳洲政府事後已向我方澄清，澳洲政府對於台灣加入CPTPP的立場並未改變，仍歡迎包括台灣在內的所有符合CPTPP高標準規範經濟體加入。外交部也對於澳洲政府重申對台灣加入CPTPP的一貫立場表示歡迎。

歐江安強調，我國將依據CPTPP相關入會規定，持續爭取包括澳洲在內等CPTPP各會員國的支持，深化台灣與澳洲及所有會員體互惠互利的經濟合作與投資關係，強化台灣在全球的關鍵供應鏈的角色與經貿戰略地位。