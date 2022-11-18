陽台偷拍女大生鄰居！男老師半夜爬進屋　偷走「私密照」記憶卡

▲嫌犯聲稱，自己在偷窺的過程中越來越喜歡被害人，因此才會闖入對方家中。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者王佩翊／編譯

日本神奈川縣橫濱市一名40多歲的小學男老師涉嫌多次從陽台偷拍隔壁女鄰居睡覺，甚至還闖入屋內偷走被害人存入個人私密照的記憶卡，因此遭神奈川縣警方函送檢方偵辦。該名男子7月發現自己的犯行被受害人發現，因此主動向任教小學的校長坦承犯行，並在校長的陪同下投案。

根據《神奈川電視》報導，40多歲的小學男老師因為對住在同一間公寓隔壁房間的女大學生抱有好感，因此涉嫌在5月至7月間，多次從自己的陽台偷拍女大生睡覺的樣子。不僅如此，他還翻越陽台闖入女大學生的房間內，並偷拍被害人的淋浴間與廁所。

根據警方調查，嫌犯闖入被害人家中後，還偷走了1張存有女方個人私密照的記憶卡。而他7月在犯行過程中，懷疑自己的犯行已經暴露，並被受害人發現，因此主動向任教小學的校長坦承犯行，並在校長的陪同下向警方投案。

男子接受警方調查時表示，自己因為不斷從陽台偷窺女方而逐漸產生好感，越來越想要知道關於對方的所有事，才會開始闖入對方家中。

對此，橫濱市教育委員會南部學校教育事務所表示，男老師目前正在接受調查，暫時停職，並在家反省中，同時也承諾一旦調查結果出爐，一定會做出對應的懲處。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》