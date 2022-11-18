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高雄女駕駛「超扯鬼切」影片曝！騎士遭擊落...他走斑馬線被撞飛

記者賴文萱／高雄報導

高雄驚悚車禍！17日上午8點07分在青年民權路口，一輛紅色轎車突然無預警鬼切，先是與一輛機車發生碰撞，之後直接滑行到斑馬線上，1名42歲男子來不及跑，當場被撞飛，四肢擦挫傷。警方表示，雙方駕駛均無酒駕，詳細肇事原因仍待進一步分析釐清。

▲▼高雄女駕駛「超扯鬼切」畫面曝，男過馬路來不及逃...當場被撞飛。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄女駕駛「超扯鬼切」畫面曝，男過馬路來不及逃...當場被撞飛。（圖／記者賴文萱翻攝）

經查，現場肇事的紅色自小客車為44歲黃姓女駕駛，當時她沿著民權一路南下快車道，行駛至青年一路要右轉時，不慎與另一名18歲張姓機車騎士發生碰撞，造成騎士頭部受傷。

▲▼高雄女駕駛「超扯鬼切」畫面曝，男過馬路來不及逃...當場被撞飛。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄女駕駛「超扯鬼切」畫面曝，男過馬路來不及逃...當場被撞飛。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄女駕駛「超扯鬼切」畫面曝，男過馬路來不及逃...當場被撞飛。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄女駕駛「超扯鬼切」畫面曝，男過馬路來不及逃...當場被撞飛。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼員警到場將傷者協助送醫，雙方駕駛均無酒駕，詳細肇事原因仍待進一步分析釐清。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄女駕駛「超扯鬼切」畫面曝，男過馬路來不及逃...當場被撞飛。（圖／記者賴文萱翻攝）

之後自小客車失控滑行到斑馬線上，再撞上另一名正在過馬路的42歲李姓男子，造成其四肢擦挫傷。根據曝光的行車紀錄器畫面，李男當時聽到車禍碰撞聲後回頭查看，發現紅車竟朝他衝來，他逃跑不及，直接被撞飛，目睹驚悚車禍的路人全被嚇傻。

初步了解，女駕駛當時行駛快車道，直接違規右轉。警方表示，員警到場將傷者協助送醫，雙方駕駛均無酒駕，詳細肇事原因仍待進一步分析釐清。

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