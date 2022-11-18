包包突然出現「陌生AirPods」　恐怖手法嚇壞辣模：有人想跟蹤我

▲女子懷疑自己遭約會對象跟蹤。（圖／翻攝自Instagram與TikTok／corrryyy）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女模近來在網路上分享恐怖約會經驗，女子柯瑞(Cory)某次約會後，發現包包中突然多了陌生AirPods，沒想到竟然是約會對象偷偷把耳機塞進她包包中，用來跟蹤她的工具，讓她感到非常害怕。

柯瑞在TikTok拍片表示，她約3周前答應和一名只見過3次面的男子，在洛杉磯一間健身房約會，然而回家後包包卻突然多出一副AirPods，讓她覺得十分奇怪，「我第一個直覺就是，他在用耳機跟蹤我，不然為什麼故意把AirPods放在我包包又不和我說」。

柯瑞表示，她發現當下立即與約會男聯繫，結果對方竟然說，「是你偷了耳機嗎」，讓她很錯愕，她後來決定要把耳機寄回去，對方卻不願意提供地址，還堅持要她留著耳機，「因為這樣我才有理由見你」。

柯瑞被約會男的詭異行為嚇壞，懷疑對方是想要使用Find My app功能，偷偷鎖定跟蹤她的位置，只好傳簡訊給對方，謊稱自己打算和前任復合，所以以後不能再見面，再次向約會男索取地址，才成功把耳機寄回。

影片曝光後立即獲得5萬多人次觀看，許多網友也表示有類似經驗，「有次我去買東西時，手機突然收到通知說，有一個AirPods Pro正在和我一起移動，可是我根本沒有AirPods Pro」。也有網友建議，女性們下次若遇到類似情況，最好直接把耳機拿去警局報案。