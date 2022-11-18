回嗆北韓洲際飛彈！南韓出動F-35A投射GBU-12炸彈　美韓聯合飛行

▲ 2019年一架F-35A結束訓練後降落清州空軍基地。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

北韓今（18日）晨發射一枚洲際彈道飛彈，飛行約1000公里後落入日本專屬經濟海域。南韓軍方為因應北韓挑釁，出動F-35A戰機升空，首度進行以北韓移動式飛彈發射車為模擬目標的打擊訓練。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部18日稍早宣布，為回應北韓發射洲際飛彈，進行精密導引炸彈（GBU-12）打擊訓練，以北韓移動式飛彈發射車（TEL）為模擬目標，並在東海（日本海）上空進行聯合空中攻擊組合飛行。

南韓空軍F-35A戰機於江原道「必勝射擊場」進行以GBU-12投射模擬目標的訓練，這也是韓軍首度公開動員F-35A展開移動式發射車打擊訓練，展現擁有尖端匿蹤技術的F-35A可在不被敵方偵測到的情況下隱密接近目標，並進行精準打擊的能力。

此外，南韓空軍共出動4架F-35A，和美國空軍4架F-16戰機一同進行聯合空中攻擊組合飛行。

南韓聯參表示，透過此次打擊訓練及聯合飛行，美韓展現果決應對北韓洲際飛彈等一切威脅及挑釁的強烈意志，以及能夠精準打擊敵方的壓倒性能力，同時強調將與美方緊密合作，監視北韓可能的挑釁行為。

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