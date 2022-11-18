俄軍恐怖酷刑室曝光！　赫爾松發現63具遺體死前被凌虐

實習記者任庭儀／編譯

在俄羅斯正式撤出佔領8個月的赫爾松地區後，烏克蘭重新取得當地控制權，警方在搜索中發現俄軍使用過的酷刑室，以及63具死前遭施酷刑的平民遺體。烏克蘭國會人權專員魯賓內茲（Dmytro Lubinets）表示，以前從未見過這樣的酷刑規模。

▲ 烏克蘭警方在赫爾松地區發現63具死前遭施酷刑的平民遺體。（圖／路透）



綜合路透社、德國之聲（DW）報導，烏克蘭調查人員在赫爾松地區發現俄軍曾使用的酷刑室，人權專員魯賓內茲17日在臉書發布一段影片公開內部樣貌。

影片中，魯賓內茲站在一間牆壁斑駁、地板髒亂的房間說道，俄軍用這些房間來拘留、審訊人質並實施酷刑，被拘留在這裡的人也不被允許上廁所，他們被電擊、被金屬棒毆打，在那之後被殺害，「我從未見過這樣的酷刑規模，實在太可怕了。」

另一名曾被困在酷刑室的男子表示，他被關在其中一個房間長達24天，被綁在椅子上反覆電擊「直到失去意識」，休息一下電擊又再次襲來。

▲ 俄軍撤離後，烏克蘭警方開始進行搜索。（圖／路透）



內政部長莫納斯提爾斯基（Denys Monastyrsky）表示，「搜索行動才剛開始，一定會發現更多的地牢和墓地。」他補充，目前已經發現11個拘留場所，其中有4個曾用來實施酷刑。