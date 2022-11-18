飛彈轟進波蘭！　澤倫斯基態度軟化：不是100%知道出什麼事

▲ 澤倫斯基先前表示，堅信不是烏克蘭的飛彈落入波蘭。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

波蘭東部靠近烏克蘭的普熱沃多夫村（Przewodow）15日遭飛彈攻擊，奪走2條人命，波蘭、美國及北約初步調查指向烏軍防空飛彈誤擊。烏克蘭總統澤倫斯基一度堅稱不是自家飛彈造成，如今態度軟化改稱，「不完全確定是怎麼一回事。」

澤倫斯基16日發表談話，根據烏克蘭軍方報告指出，「我毫不懷疑那不是我們的飛彈」，令他「不得不相信」就是俄軍將飛彈射進波蘭境內，並要求提出是烏方防空飛彈的證據。

但根據《國會山莊報》，澤倫斯基17日在新加坡的「彭博創新經濟論壇」上態度有所軟化，稱軍方領導人告訴他，爆炸現場的彈坑顯示，這不可能由烏克蘭防空火箭單獨負責。

澤倫斯基表示，「我並非100%知道發生什麼事，我認為全世界都是，我們不能明確說是烏克蘭防空系統」，但很確定那是俄製飛彈，也知道烏軍有發射武器防禦俄軍攻擊。

俄軍15日對烏克蘭全境發動開戰以來最猛烈空襲，波蘭起初被指遭流彈波及，北約隨即召開緊急會議，但會後稱初步調查顯示，這枚飛彈很可能是烏克蘭為防禦俄軍飛彈的結果。波蘭總統杜達16日也指出，這次攻擊極有可能是烏克蘭防空部隊所為，「似乎是一場意外」。

北約祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）也表示，波蘭爆炸似乎是烏方火箭所致，但仍指責俄方挑起衝突並導致如此局面，「這不是烏克蘭的錯，俄羅斯要負最終責任，這整起事件是因俄國在烏克蘭的殘酷戰爭引起。」

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