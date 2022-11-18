共和黨重掌眾院第一件事「查總統」！　拜登回：搞笑

▲ 美國共和黨表示，調查總統拜登的兒子韓特將是下一屆國會的重點。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任庭儀／編譯

美國期中選舉近日落幕，共和黨重奪眾議院控制權，民主黨則堅守參議院，也代表美國未來2年將迎來國會分裂的局面。共和黨確定掌握眾議院隔天立即宣布，將調查總統拜登及他的家人作為下一屆國會重點。對此，拜登則回應，「幾乎是喜劇」。

綜合BBC、美國全國公共廣播電台（NPR）等外媒報導，在確定重掌眾議院後，共和黨17日表示，他們上任後的「首要任務」是調查拜登兒子韓特（Hunter Biden）和弟弟詹姆士（James Biden）在海外的商業交易，質疑拜登在任期受海外勢力「影響」。

眾議院監督委員會候任主席柯默（James Comer）17日在新聞發布會上指出，「對拜登的調查，就是我們下一屆國會的重點。」他們將評估拜登家族和海外夥伴合作關係，調查他在任內是否被國外權勢、資金動搖決定。

對此，拜登則表示，他認為美國人不會支持他們，稱這種努力幾乎是喜劇。

白宮法律顧問辦公室發言人薩姆斯(Ian Sams)指出，「我們希望共和黨和我們一起解決問題，而不是把時間和資源浪費在政治報復上。」

據BBC報導，拜登的兒子韓特已經在接受聯邦調查，目前並未面臨任何指控。