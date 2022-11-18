星巴克集體大罷工　全美100多間門市上演「紅杯起義」

▲超過100多間門市響應罷工。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國跨國連鎖咖啡業者星巴克（Starbucks）的100多間門市員工17日展開一日罷工行動「紅杯起義」，刻意選在全年最忙碌的其中一天，對公司在合約談判中打壓工會的做法表達不滿。

綜合CNN、華盛頓郵報報導，這場「紅杯起義」（Red Cup Rebellion）罷工行動由星巴克工會帶頭發起，希望總公司能給予合理薪酬與更多人力配置，而這天也是星巴克一年一度的「紅杯日」（Red Cup Day）。這是門市最忙碌的日子之一，顧客只要購買指定節日商品，就能免費拿到一個可重複使用的紅色杯子，許多客人一早就會在店外排隊等待領取。

星巴克工會（Starbucks Workers United）表示，這次的一日罷工行動是對星巴克打擊公會的策略與拒絕協商態度的回應，員工想要有不受恐嚇威脅的組織工會權利。工會人員稱，全美有來自25州各大城市的2000多名員工參與罷工。

已知星巴克在全美約有9000多間門市與7萬名員工，而這次響應紅杯起義行動的直營門市僅占一小部分。星巴克發言人特魯爾（Andrew Trull）指出，公司認可員工在紅杯日進行合法抗議活動的權利。