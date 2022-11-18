應對北韓射彈　美日韓澳紐加下午召開「緊急領導人會議」

▲北韓18日試射飛彈，初步研判為洲際彈道飛彈。（示意圖／路透）

記者詹雅婷、陳宛貞／綜合報導

北韓18日連續2天進行試射，初步研判為洲際彈道飛彈。針對北韓試射飛彈一事，日本政府消息人士透露，日本、美國、南韓、加拿大、澳洲、紐西蘭將於18日下午進行緊急領導人會議。

南韓軍方指出，觀測到北韓於18日上午約10時15分（台灣9時15分）自平壤順安一帶朝東海（日本海）發射一枚洲際彈道飛彈，飛行約1000公里，高度約6100公里，極速22馬赫，推測和3日試射失敗的洲際飛彈同為「火星-17型」，但是否正常飛行、可重返大氣層與否仍需進一步分析。

日本官房長官松野博一稍早在臨時記者會中透露，該枚飛彈已於當地時間18日上午11時23分左右（台灣時間上午10時23分）墜落於北海道渡島大島西邊200公里處的日本專屬經濟海域。

防衛大臣濱田靖一則指出，根據偵測到的飛彈重量，這枚飛彈的射程最遠可以超過1萬5000公里，也就是說美國本土也在射程範圍內。

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