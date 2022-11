訓練時突然插入　水球教練水下性侵10名少女「家長就在池邊看」

▲水球教練被控長期性侵多名少女。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國加州46歲水球教練霍杰(Bahram Hojreh)傳出,在訓練期間對10名女學生性侵犯,除了不當撫摸少女胸部、下體,甚至在水中以手指方式插入,由於事件大多發生在水下,導致事發時即使受害者的家長就在池邊觀看,卻完全沒有發現。

橘郡(Orange County)檢察官表示,來自爾灣市(Irvine)的霍杰,在洛斯阿拉米托斯市(Los Alamitos)的國際水球俱樂部,與拉帕爾馬市(La Palma)的甘迺迪高中(Kennedy High School)擔任教練,被控2012年至2017年間,他在泳池訓練場中,對10名13歲至17歲少女性侵犯。

The coach Bahram Hojreh, was convicted on Tuesday of 22 felony counts, he was acquitted of sexually assaulting one of girls, jurors convicted him of misdemeanor counts of simple assault in her case. Jailenea #bad415 #AbuseWaterPolo pic.twitter.com/ki89fVG1AU