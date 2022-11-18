金正恩猛射飛彈卻「詭異神隱30天」官媒封鎖動向　沒發照片零行程

▲北韓領導人金正恩10月16日與夫人李雪主一同造訪勞動黨置辦的菁英模範教育機構「萬景台革命學院」，官媒不僅形容金正恩是「慈父元帥」，還公布多張他溫情撫摸學童的照片。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

綜合南韓與日本軍方消息，北韓18日上午自平壤順安向東發射一枚洲際彈道飛彈（ICBM），落入日本北海道西側的專屬經濟海域，估射程最遠可能超過1萬5000公里，可達美國本土。然而，北韓最高領導人金正恩過去連續30天沒有公開露面，官媒也未發布任何行程，是今年以來最長的一段「神隱期」。

▲北韓最高領導人金正恩上月才神隱29天，如今又打破今年紀錄，已經30天未公開露面，引發外界臆測。（圖／路透）

根據日本NHK報導，北韓（朝鮮）領導人金正恩已經連續30天沒有露面，最近一次出席公開活動是在10月18日黨中央幹部學校進行紀念演講時，透過官媒發布多張照片，其後就沒有揭露任何動向。截至11月17日為止的30天神隱，是金正恩今年以來最長的一次「空白期」。

北韓勞動黨機關報《勞動新聞》18日在頭版刊出一篇呼籲對黨保持忠誠的社論，宣稱北韓在金正恩國防委員長無私的領導下，正在建設為政治軍事強國，但通篇沒有提到金正恩前往某處視察等實際動向。

據北韓官媒此前報導，金正恩也在10月10日睽違29天才現身，親自到場監督「戰術核運用部隊」的訓練。NHK指出，近來北韓以罕見高頻率發射彈道飛彈，並暗示對美日韓3國加強對抗，外界也估計平壤已完成第7次核試驗的準備等種種情況下，金正恩異常神隱，背後原因引發關注。

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