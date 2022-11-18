美國也在射程範圍內！　日防衛相：北韓飛彈可飛超過1.5萬km

▲北韓18日又再度試射飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

北韓18日上午朝東方發射飛彈，初步研判為洲際彈道飛彈。日本首相岸田文雄表示，該枚飛彈已經在掉落在日本北海道西側的專屬經濟海域內，並對北韓發表嚴厲譴責。日本防衛大臣濱田靖一則指出，根據偵測到的飛彈重量，這枚飛彈的射程最遠可以超過1萬5000公里，也就是說美國本土也在射程範圍內。

根據《日本放送協會》報導，岸田文雄稍早接獲消息後在泰國表示，北韓發射的彈道飛彈掉落在北海道西側的日本專屬經濟海域內。而官房長官松野博一則在臨時記者會中表示，該枚飛彈已在當地時間18日上午11時23分左右（台灣時間上午10時23分）墜落於北海道渡島大島西邊200公里處的日本專屬經濟海域。

該枚飛彈的飛行距離為1000公里，最高高度推測有6000公里，日方並未對其進行破壞處置，目前也沒有接收到船隻或是航班受到影響的通報。

▲濱田靖一表示，根據這枚飛彈的重量推估，其最遠射程範圍達1萬5000公里。（圖／推特／濱田靖一）

防衛省經分析之後指出，該枚飛彈極有可能是射程超過5500公里的洲際彈道飛彈，且發射角度較平常還高。防衛大臣濱田靖一則表示，根據該枚飛彈的重量推測，最遠射程恐怕可以到達1萬5000公里，也就是說，連美國本土也在射程範圍內。

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