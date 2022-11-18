加薩走廊難民營烈焰釀21死　包含10孩童

實習記者任庭儀／編譯

巴勒斯坦加薩走廊難民營17日發生致命火災，造成21人死亡悲劇，其中包含10名孩童。事發現場孩子們的屍體層層堆疊在窗邊，令人十分心痛，加薩內政部表示，正在調查起火原因。

▲ 加薩走廊難民營火災造成21人死亡，其中包含10名孩童。（圖／路透）



據《紐約時報》報導，加薩走廊賈巴利亞（Jabalia）難民營一處住宅17日爆發嚴重火災，當時一家人正在慶祝兒子順利拿到博士學位，不料卻發生火災，參與聚會的21人全數喪生火場。

加薩內政部發言人巴齊姆（Iyad al-Bazim）表示，初步調查顯示，事故現場存放大量汽油，導致火勢規模升級與嚴重死傷。

▲ 警方抵達火災現場協助救援。（圖／達志影像／美聯社）



目擊者阿里（Husam Ali）表示，他看到一扇窗戶冒出火焰並聽到尖叫聲，試圖破門而入進行救援，但因火勢太過兇猛，只好在門外等待消防人員。當火勢撲滅後他回到現場，就看到孩子們的屍體層層堆疊在窗戶邊。

A fire broke out yesterday in a residential building in the Jabalia refugee camp in Gaza, killing 21 people including 14 children.



May the victims rest in peace.???? pic.twitter.com/XFh7TygDaf — In Palestine- Today (@IPalToday) November 18, 2022

另一名目擊者說，「這非常困難，這些孩子和婦女沒有獲救的可能性。」他看到一名女子和兩名孩童不停在窗邊大喊，「救救我們！救救我們！」但隨著火勢愈演愈烈，他們最後從他的視線中消失了。

BBC報導，由於以色列和埃及對加薩走廊的封鎖，當地經常能源不足，許多人因此會在家中儲放瓦斯、柴油、蠟燭等，以備不時之需，卻也間接提高了火災事故發生機率。