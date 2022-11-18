居冠32年　耶魯法學院「怒退出美大學排名」！哈佛等2校宣布跟進

▲美國耶魯大學（Yale University）法學院宣布退出連續32年霸占榜首的「美國新聞與世界報導」法學院排名。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國耶魯大學法學院從1990年以來，已連續32年被「美國新聞與世界報導」（U.S. News & World Report）評選為全美排名第一的法學院，但校方16日卻震撼宣布退出評選，哈佛大學法學院和加州大學柏克萊分校法學院隨後跟進退出這個頗具影響力的法學院排行榜，史丹佛大學和賓州大學也在考慮中。

據《紐約時報》報導，耶魯大學法學院院長格肯（Heather K. Gerken）聲明，「美國新聞與世界報導」是以「營利」為目的的「商業」計畫，排名標準存在「嚴重缺陷」，評選方法忽視了學校對於招收貧困學生、提供所需經濟援助、支持公益事業、鼓勵勞工階層學生畢業後投入法律領域的努力。

格肯表示，「美國新聞與世界報導」的法學院排名有20%來自評分等級和考試分數，這種標準讓學校承受巨大壓力，選擇忽視部分有前途學生，尤其是那些負擔不起昂貴備考課程的人，也促使校方將原本可以為低收入學生提供獎助學金的財務資源拿來招收高分學生。她也認為，排行榜在描述耶魯法學院畢業生的就業率方面存在誤導性。

格肯宣布耶魯大學法學院將退出評選後，哈佛大學法學院院長曼寧（John F. Manning）也發聲明表示，「我們的原則與承諾已經不可能與『美國新聞與世界報導』排名反映出的方法與動機互相調和。」兩位院長曾經聯合他校向「美國新聞與世界報導」表達憂慮，卻遭到回絕，最後才決定一起退出評選。

事件爆發隔天，加州大學柏克萊分校法學院也在17日跟進上述兩校的行動，決定退出這項法學院排行榜。院長切默林斯基（Erwin Chemerinsky）致函學生表示，「現在，法學院需要向『美國新聞與世界報導』表明，它們為法律教育創造了不受歡迎的激勵。」

路透社指出，除了排名居冠的耶魯大學法學院外，跟進退出的哈佛大學與加州大學柏克萊分校兩校法學院分別排在第4與第9位。另外，排名第2的史丹佛大學法學院與排在第6的賓州大學凱里法學院也已經表示，正在考慮相關問題。至於「美國新聞與世界報導」則沒有正面回應是否會將主動退出評選的學院從排行榜中刪除，但雜誌將繼續秉持「新聞使命」，確保提供最佳與最準確的訊息。

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