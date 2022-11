外媒：習近平G20外交復出秀　釋出利多「分化歐盟」

▲習近平出席二十大工業國(G20)峰會。(圖/路透)



文/中央社記者曾婷瑄巴黎17日專電

G20領袖峰會16日落幕,新聞網Politico指出,歐中緊張之際,習近平急於在外交復出秀上重建形象。歐盟大國可能故態復萌,再度落入中國利多吸引力的分化陷阱中,對北京示好。

11月15日至16日在印尼峇里島舉辦的20國集團(G20)領袖峰會昨天落幕。媒體焦點之一是中國國家主席習近平因COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情閉關近3年後首次在國際會議上復出,並帶著友善微笑與幾位國家領袖在場外雙邊會談。

自2020年初中國因新型冠狀病毒疫情關閉邊界後,這是各國首次能與習近平面對面交流的外交場合,在歐中關係緊張之際,許多歐洲國家領袖盼能利用機會對話。

歐洲政治新聞網Politico昨天報導:「中國顯然重現長久以來吸引特定歐盟國家與他們國家利益的手段,這也是常用來破壞歐盟穩定的方法。」2013年,布魯塞爾因太陽能板出口爭議,揚言對北京展開全面貿易戰,中國立即威脅對法國與西班牙葡萄酒採取報復行動,法西兩國因此反對歐盟貿易官員,導致歐盟團結破裂。

At times of rising geopolitical tensions, dialogue remains important. With that in mind @Minister_FIN and I spoke with President Xi of China at the #G20. The agenda included difficult topics like human rights, but also climate policy, an area in which China is a key partner. pic.twitter.com/AdfQRXP2EA