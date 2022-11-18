接棒裴洛西　紐約眾議員杰弗里斯呼聲高！有望成首位非裔黨團領袖

▲ 杰弗里斯有望接棒裴洛西，成為下一任民主黨領袖。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）17日宣布，下一屆國會將卸下民主黨領袖職位，讓新一代來領導民主黨，接班人選備受外界關注。有消息指出，52歲眾議員杰弗里斯（Hakeem Jeffries）在黨內獲得廣泛支持，有望成為下一任民主黨領袖，若當選將是美國第一位非裔黨團領袖。

綜合CNN、華盛頓郵報等外媒報導，現已82歲的裴洛西17日宣布，明年1月共和黨接手眾院後，將卸下民主黨領袖職務。黨內第2、3順位霍耶（Steny Hoyer）與克萊伯恩（Jim Clyburn）隨後也表示無意接棒，要將機會讓給年輕一代，而杰弗里斯接棒呼聲最高。

杰弗里斯是民主黨核心人物之一，在黨內獲得廣泛認可，被認為是最有可能接棒的人選，若在30日的領袖投票中當選，將成為美國史上第一位在國會領導政黨的非裔議員，同時也象徵民主黨世代交替。

現年52歲的杰弗里斯2013年起擔任紐約眾議院議員，自2019年成為眾議院民主黨主席，也是領導層中最年輕的成員。他曾在2020年美國前總統川普面臨國會彈劾時，被指派在彈劾調查中擔任要職，被認為是裴洛西對他能力的肯定。

杰弗里斯18日被問及是否競選民主黨領導人時並未公開承認，僅表示，「我們將拭目以待，但現在該是讚揚裴洛西議長的時刻。」

去年接受大西洋月刊（The Atlantic）採訪時，他描述自己的政治理念指出，「我是一名積極的非裔民主黨員，關注解決種族、社會和經濟不公等問題，絕不屈服於極左派民主社會主義。」