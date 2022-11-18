查價1物「好市多全通路最貴」　他秒氣炸！會員照樣買：還是贏　

▲原PO查牙刷價格，下秒搖頭直呼「好市多是全通路最貴的！」（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

俗話說，貨比三家不吃虧，不過好市多擁有退貨機制，許多人仍寧願買貴！一名男網友抱怨，在好市多官網比價，發現同一款牙刷比其他購物網貴了70元，甚至與蝦皮價差170元，讓他搖頭直呼「好市多是全通路最貴的！」文章引發討論，網友認為除了信仰之外，「它還是贏，它可以拿來試刷，不喜歡能退貨！」

一名男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，最近滑好市多官網時，發現有賣一款韓國牙刷，10入售價469元，於是原PO查詢其他通路，驚見價差極大，最多竟差170元。

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原PO打開其他電商做比較，同樣商品來說，蝦皮賣299元、東森購物399元，momo購物網2組798元，平均1組也是399元，顯見正常價格落在399元。

▲原PO拿出其他通路做比較。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

對此，原PO不禁發牢騷抱怨，雖然好市多並沒有標榜商品價格最便宜，「但付了會員費還要這個價格，感覺很差，好市多是全通路最貴的！」

文章曝光後，眾多網友熱議，「好市多只剩特價品能買了」、「哪裡便宜就哪裡去...不一定要在好市多買」、「10樣大概貴6至7樣啊！很正常啊，不然怎麼攤平那些被亂退貨的」、「好市多真要檢討了」、「我也一直以為在好市多買，基本上不會買貴」。

▲有網友認為，儘管價格貴，但光是能無條件退貨也會買 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

不過也有網友力挺，「它還是贏，它可以拿來試刷，不喜歡能退貨」、「這是信仰」、「無條件退貨的成本吧，別的通路不一定能退貨」、「線上=含運，算下來應該跟399那個持平」、「台灣好市多已經不是靠CP值了...靠無痛退貨啊」。

由於蝦皮低於市價太多，有過來人認為，「山寨版跟正版之差」、「也是有可能，我之前也曾在蝦X買到山寨，後來賣家直接讓我辦退貨退款」。