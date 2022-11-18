日本通膨「飆40年來新高」　10月份核心CPI年增率衝上3.6%

▲日本公布的10月份核心CPI達到3.6%，通膨創下40年來的高點。圖為日本首相岸田文雄推動「綜合經濟對策」振興方案。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

日本政府18日公布10月份核心消費者物價指數（Core CPI），較去年同期上漲3.6%，高於預期的3.5%，也是自1982年至今、時隔40年以來最快速的漲幅。路透社報導稱，由於日圓疲軟導致進口成本升高，日本通貨膨脹已連續第7個月高於央行控制目標，達到40年來的高點。

根據路透社報導，日本統計局公布10月份的核心CPI，資料範圍不包含生鮮食品但包括能源油價，數據相較去年同期上漲3.6%，高於經濟學家預期的3.5%，不僅比前一個月的3%同比增幅更大，連續第7個月高於日本央行2%的通膨目標，同時也是自1982年2月以來的最快的物價增速。

報導指出，日圓急遽貶值推高了進口大宗商品的成本，加上全球供應鏈緊張，進口成本原先就已飆升。從CPI數據看來，日本企業可能正在擺脫通縮心態，逐步提高燃料到食品等所有商品的價格，以應對成本上揚。

農林中央金庫總合研究所的首席經濟學家南武志表示，全球糧食價格正在下降，弱勢日圓的小幅反彈，與政府計畫支持消費者支付更高的能源支出，都將抑制價格，「我沒有改變我的觀點，上漲很快就會開始放緩。」他補充，「我預計通膨將在年底觸頂，物價升勢將在新年開始減弱。」

日本央行行長黑田東彥17日重申，日本將繼續維持貨幣刺激政策，以支持仍在從新冠疫情低迷中逐步恢復的脆弱經濟，日本通膨與其他已開發國家相比仍相對較弱。他認為，全球大宗商品成本占價格漲幅的一半，成本推動性的通膨不會持續太久，截至今年3月的本財政年消費者通膨率可能達到3%，但下一財年估將降至一半。

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