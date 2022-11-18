習近平：亞太地區不是誰的後花園

▲中國國家主席習近平表示，「亞太地區不是誰的後花園」。（圖／路透）

文／中央社



央視報導，中國國家主席習近平17日在亞太經合會企業領袖高峰會（APEC CEO Summit）發表書面演講，指出「亞太地區不是誰的後花園」，不應該成為大國角鬥場。

習近平17日抵達泰國曼谷，據央視報導，習近平在APEC企業領袖高峰會上，透過書面發表演講，指出當前亞太地區局勢總體穩定，但同時地緣政治緊張與經濟格局演變疊加，衝擊亞太地區發展。

他說，冷戰思維及霸權主義上升，扭曲國際準則、打斷經濟聯繫、縱容地區衝突、阻礙發展合作的行為屢見不鮮，對亞太和平與發展構成嚴重挑戰。

習近平說，亞太地區要走和平發展之路，「亞太地區不是誰的後花園，不應該成為大國角鬥場」。任何搞「新冷戰」的圖謀，人民不會答應。

他又表示，要走開放包容之路，開放帶來進步，封閉必然落後，阻滯甚至拆解亞太地區長期形成的產業鏈供應鏈，只會使亞太經濟合作走入「死胡同」。

習近平提到，在新形勢下，要堅定推進亞太區域經濟一體化，共同反對冷戰思維和陣營對抗，要打造更高水平的開放格局，實現更高層次的互聯互通，中國將積極推進共建「一帶一路」與各方發展戰略對接，以及要打造穩定暢通的產業鏈供應鏈，反對將經貿關係政治化、武器化。

最後，習近平提到，不久前舉行的中共20大，對當前和今後一個時期中國國家發展作出總體規劃和部署，要繼續推進全體人民共同富裕，中國式現代化必須走人與自然和諧共生的新路。