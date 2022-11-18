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赫爾松遭占8個月解放　居民回憶俄軍毆打電擊酷刑

▲▼烏克蘭軍隊重新進入赫爾松地區，獲得當地民眾的熱情歡迎，街道上也處處可見飄動著的烏克蘭國旗。（圖／路透）

▲烏克蘭軍隊重新進入赫爾松地區，獲得當地民眾的熱情歡迎。（圖／路透）

文／中央社

烏克蘭南部港巿赫爾松遭俄羅斯占領8個月上週解放，期間居民所受凌辱、虐待、酷刑被揭露。斯托斯基在毆打和電擊中遭囚數週，出現血尿，體重掉了25公斤，一度認真思考自我了斷。

法新社報導，在戰場失利的俄軍上週撤離赫爾松巿（Kherson），標誌開戰以來烏克蘭最輝煌戰果。曾經落入俄羅斯和親俄部隊手中數週的斯托斯基（Anatoly Stotsky）受訪時回憶受虐過往。

斯托斯基在赫爾松巿中心的住家告訴法新社，「我認真想過要自殺，但是想到家人，又給了我撐過這一切的精神力量」。他在被囚期間度過50歲生日。

斯托斯基曾經兩度被捕，被囚禁的數週期間，遭到俄軍和親俄部隊綁起來毆打和電擊。

3月2日，身為烏克蘭國土防衛軍成員的斯托斯基目睹赫爾松淪陷。他接獲命令留在家中等候指示。數週之後，俄軍開始抓捕同情基輔人士。

4月25日，他和妻子及3歲女兒在家裡，俄軍闖進來抓捕斯托斯基。他說：「他們威脅殺害我的家人，所以我交出武器。」

俄軍給他戴上頭套，將他押往一處地方，他猜測可能是住家附近的警局。他被綁在一把椅子上，接受3或4個人問話。

「他們用警棍揍我，拿手槍或步槍抵住我的頭。」似乎是為了不留下打人痕跡，俄軍故意朝他兩耳部位和頭頂猛K。

一名他猜測應該是俄羅斯聯邦安全局（FSB）幹員的蒙面男以視訊方式對他問話，要他對在家中被找到的武器作出交代。

俄國人還採集斯托斯基的指紋和DNA樣本，然後才在5月4日將套著頭套的他扔到大街上，警告他不准離開赫爾松巿，還要他和俄軍合作。

斯托斯基：「我回到家時，發現自己全身青一塊紫一塊，到處都是瘀青。」

他確定妻小已經通過靠近札波羅熱（Zaporizhzhia）的一處檢查哨離開赫爾松，他則是太過害怕，不敢離開。

7月6日，斯托斯基在公民抗爭與日俱增背景下再度被捕，對方聲稱先前的問話尚未完成。

斯托斯基說，對方這麼問：「你現在要供出一切，認識誰、你們把武器藏在何處？」

他說在頭5、6天，他每天挨打。「晚上他們不讓我睡覺，每隔兩小時就進牢房，強迫我起身報名字」，因為手被拷在管子上，他只能坐著，沒辦法躺下。

每次看守的人進來，他就必須把袋子套在頭上，否則就得挨打。後來有一天，他被帶去另一間囚房問話。

「他們把我的手腳綁住，把我放倒在地上，用夾子夾住我的小拇指通電。每次被電擊，你的肌肉就會收縮，身體裡每個部位都擰絞起來。」

斯托斯基說，他在被囚禁期間很少獲准上廁所，只能用空瓶子將就。前兩週他都血尿，「我的腎功能不好」。由於每隔3天才有東西吃，他自己評估體重在囚禁期間大約掉了25公斤。

8月20日，斯托斯基終於獲釋。他說，幸好囚房牆壁有洞，讓他可以跟其他囚犯交談，「總算讓我沒有發瘋」。

 

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