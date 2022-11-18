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波蘭飛彈事件2死　北約認定「禍首是俄國」

▲▼波蘭邊境村莊普熱沃多夫遭2枚飛彈攻擊，導致至少2人死亡。（圖／路透）

▲波蘭東部邊境小鎮15日遭飛彈攻擊，造成2人死亡。（圖／路透）

文／中央社 

一枚飛彈15日落入波蘭造成2死，西方各國領袖稱這可能是意外，罪魁禍首終究是發起衝突的俄羅斯。俄國與烏克蘭達成的黑海出口穀物協議即將到期，相關各方同意延長協議4個月。

●波蘭飛彈事件北約認定為意外 德願協助空中巡邏

西方各國領袖16日採取行動，消除俄羅斯和烏克蘭戰爭恐危險升級疑慮，指稱落入波蘭的飛彈爆炸可能是意外。德國則表示，可以派戰機在波蘭上空支援巡邏。

一枚飛彈15日落入鄰近烏克蘭邊界的波蘭東部城鎮普熱沃多夫（Przewodow），引發爆炸，造成兩位平民喪生。

波蘭和北約都表示，很可能因為烏克蘭發射防空飛彈攔截俄羅斯針對烏國民生基礎設施進行的連環攻擊，才導致這起事件。波蘭和北約都強調，罪魁禍首終究是俄羅斯，因為莫斯科是發起衝突的一方。

美國白宮表示，「沒有看到任何」與波蘭初步評估相矛盾之處，同時聲明，「對這一不幸事件負有最終責任的一方是俄羅斯」。

●土耳其：烏國黑海穀物出口協議將延長4個月

土耳其一名高階官員17日宣布，允許烏克蘭透過黑海出口穀物的協議將「依照現行條款」延長4個月。

這名要求匿名的官員告訴法新社，協議將在「考慮到冬季條件的情況下持續生效120天」，但冬季過後可能會有「新的安排」。

一名熟悉談判情況的國際消息人士也向法新社證實，相關各方同意延長協議。

烏克蘭是全球最大穀物生產國之一。俄羅斯入侵烏國導致2000萬公噸糧食在黑海港口卡關，直到土耳其和聯合國居中斡旋，俄烏才於7月達成安全通道協議。

●飛彈擊中波蘭 澤倫斯基：烏克蘭專家將參與調查

一枚飛彈日前落入鄰近烏克蘭邊界的波蘭城鎮，造成2人喪生。烏克蘭總統澤倫斯基17日表示，直到調查結束前，都不能斷定是哪枚飛彈導致事件發生；烏國專家將參與相關調查。

他強調：「我們目前無法百分百知道，相信全球也還不知道當時情況發生的事。」

澤倫斯基說，他可以確定的是，落入波蘭的飛彈是一枚俄製飛彈。「我確定我們當時發射了防空飛彈」，但不能因此就確定這是烏克蘭為防衛而發射的飛彈。

他表示，感謝全球不因此事件責怪烏克蘭，因為烏克蘭正在對抗俄羅斯攻擊，但也強調，「我們必須公正、誠實」，直到調查結束前，都不能斷定是哪種飛彈、哪枚飛彈的殘骸落入波蘭境內。

●烏克蘭欲至現場了解飛彈爆炸 波蘭美國可能同意

烏克蘭要求派員前往波蘭東南部的普熱沃多夫鎮，了解飛彈爆炸導致2人喪生一事，波蘭總統首席外交政策顧問庫莫奇（Jakub Kumoch）17日表示，這項要求可能獲准。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）16日說，前往普熱沃多夫（Przewodow）須經領導相關調查工作的波蘭和美國同意。

●俄羅斯再發動飛彈攻勢 烏克蘭飄初雪處境更艱難

俄羅斯17日對烏克蘭展開新一波飛彈攻勢，南部敖德薩州和中部第聶伯羅巿都遭遇數週以來首場空襲。此外，烏克蘭17日降下冬季初雪，平民生活雪上加霜。

在烏克蘭首都基輔的法新社記者看到飄雪，此處正為計畫性停電和臨時停電所苦。基輔州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）16日指出，俄羅斯於氣溫驟降之際進行一波攻擊，「嚴重破壞」電網，由於夜間氣溫可能降到攝氏負10度，居民處境將會變得更加「艱難」。

烏克蘭官員表示，俄羅斯17日繼續對各地發動新一波攻擊。莫斯科近來一連串攻勢已重創烏克蘭能源基礎設施。基輔州官員說：「兩枚巡弋飛彈在基輔上空遭擊落，正在了解人員傷亡和損害情況。」

烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）報導，烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）表示，俄羅斯新一波飛彈攻擊鎖定烏克蘭天然氣生產設施和一個飛彈廠房。

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