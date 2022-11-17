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槍殺安倍嫌「精神鑑定」延長至明年2月！　結果將決定是否起訴

▲▼奈良縣警方當場制伏山上徹也。（圖／達志影像／美聯社）

▲山上徹也犯案後隨即遭到維安特警制伏。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三7月在奈良輔選時遭暗殺身亡，而槍手山上徹也在7月25日被送往大阪看守所，接受為期4個月的精神鑑定，以調查他是否具有刑事責任能力，結果則會決定他是否被起訴。然而精神鑑定原定於11月29日結束，如今奈良地檢則宣布，將再延長2個月，直到2023年2月6日才會結束。

根據《關西新聞》報導，現年42歲的山上徹也7月8日在奈良以自製手槍朝安倍晉三開槍，安倍經搶救後仍不治身亡。而山上也立即遭到特警制伏，隨後被警方逮捕，並轉送檢方偵辦。然而他在面對調查時多次聲稱，犯案動機為母親沉迷統一教會，並提供大筆捐款，導致家破人亡，而他認為安倍與統一教會有密切關連，因此才鎖定對方。

▲▼山上徹也。（圖／路透）

▲山上徹也被警方移送。（圖／路透）

由於山上一旦被起訴，他本人是否具有刑事責任能力一點，可能在審判中成為爭議，因此奈良地檢認為有必要對其進行精神鑑定，並在7月提出申請。山上徹也7月25日從奈良西警察署被移交至大阪看守所，並在此接受奈良地方檢察廳提出的精神鑑定。

鑑定內容包含山上犯案當時的精神狀態、成長背景等。而司法精神鑑定原本預計在11月29日結束，但奈良地檢17日宣布，山上徹也的精神鑑定將延長2個月至2023年2月6日，並已獲得法院同意，不過奈良地檢並未對外公開延長的原因。

此外，由於山上徹也正在進行精神鑑定，因此在精神鑑定結果出爐前，所有的偵查訊問都被迫暫停。

▼安倍晉三在輔選演說時遭到槍手暗殺。（圖／路透）

▲▼安倍晉三國葬,警視廳派2萬警力維安。（圖／路透）

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