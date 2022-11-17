睽違3年！APEC實體峰會明曼谷登場　聚焦地緣政治緊張

▲ APEC年會在泰國舉行。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會將於18日在泰國曼谷舉行，世界各國領導人17日陸續抵達。這是新冠疫情爆發後，APEC時隔3年首度舉行實體年會，也是東南亞一系列峰會中最後一場，主要議題為烏克蘭戰爭引發的地緣政治緊張局勢。

根據《路透社》，泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）也在峰會前一場商業活動上透露，這場會議議程將聚焦新的貿易及投資主題，「重新連接供應鏈和旅行的需要，以及全球永續性議程。」

APEC部長級年會17日舉行，中國國家主席習近平預計稍晚與日本首相岸田文雄舉行會談。美國副總統賀錦麗及澳洲總理艾班尼斯也將出席主要會議，法國總統馬克宏則是特別嘉賓。

APEC會議以前，本周稍早在柬埔寨及印尼接連登場的東南亞峰會及二十國集團（G20）峰會主要聚焦烏克蘭戰爭、台灣緊張局勢、緬甸危機及全球經濟面臨的風險。

G20峰會在峇里島舉行，各國一致通過宣言指出，多數成員國譴責烏克蘭戰爭，但也承認部分國家對這場衝突有不同看法。主辦國印尼表示，烏克蘭戰爭是峇里島峰會中上最具爭議的問題。

全球最大經濟體領袖也同意，謹慎調整升息節奏，以避免溢出效應，並對匯率走勢的「波動性加大」提出警告。

俄羅斯是G20及APEC成員國，但總統普丁並未親自出席峰會，G20峰會由外交部長拉夫羅夫代表參加，APEC峰會則將由第一副總理別洛烏索夫（Andrey Belousov）代表出席。

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