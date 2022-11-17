美期中選舉「台灣移民」曲怡文當選　首位在台出生紐約州女參議員

▲台灣移民、民主黨籍候選人曲怡文（Iwen Chu）宣布當選，成為紐約州首名亞裔女性州參議員。（圖／翻攝自Facebook／Iwen Chu 曲怡文，下同）

記者張寧倢／綜合報導

美國期中選舉陸續開票，其中紐約布魯克林第17選區的州參議員候選人曲怡文（Iwen Chu）是土生土長的台灣人，18年前赴美求學後留在紐約發展，曾在華文報紙擔任記者，深耕亞裔人士選區逾10年。她於當地時間16日在臉書宣布當選，成為首位台灣出生的女性紐約州參議員，「我們贏了！感謝選民對我的信任」。

▲曲怡文是土生土長的台灣人，赴紐約求學後深耕布魯克林當地社區超過10年。

據《紐約時報》等外媒報導，曲怡文代表民主黨投入布魯克林第17選區的州參議員選戰，是新劃分出來、以亞裔人口為主的選區，勝負相當拉鋸，上周開票進度約達94%之際，她僅僅領先共和黨籍的白人對手拉貝拉（Vito J. LaBella）約270張選票，但曲怡文當時在臉書發文表示，「我們在這場選戰中處於領先，我們有信心會獲勝。」

▲曲怡文成為首位亞裔女性、在台出生的紐約州參議員。

曲怡文於美東時間16日晚間公布勝選消息，「我們贏了！」她在文中感謝選民的信任並承諾，「每一天都要為更好的紐約而奮鬥，一個更安全、更乾淨，生活更能讓家戶負擔得起的紐約，為我們所有社區發聲」。她更提到，「我是第一個當選紐約州參議員的亞裔女性，但不會是最後一位。現在是時候投資我們的青年與移民社區，讓他們能積極參與公民活動，有權力掌控未來。」

現年43歲的曲怡文是台灣移民，18年前赴美求學，從紐約市立大學布魯克林學院社會學系畢業後，曾任記者多年，後來進入紐約州眾議員白彼得（Peter Abbate）辦公室擔任幕僚長，在布魯克林地區服務超過10年的她藉此奠定了從政基礎。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》