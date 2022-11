波蘭挨炸！澤倫斯基堅稱非烏克蘭飛彈　北約外交官批公然撒謊

記者詹雅婷/綜合報導

俄羅斯15日對烏克蘭發動大規模空襲後,一枚飛彈落入波蘭境內炸死2名平民,依據西方和波蘭初步調查,很有可能是烏克蘭防空飛彈所致。但烏克蘭總統澤倫斯基堅稱,那不是烏克蘭發射的飛彈,讓北約外交官痛批公然撒謊。

金融時報報導,波蘭東部緊鄰烏克蘭的普熱沃多夫村(Przewodow)遭到飛彈攻擊,引發全球關注,因為這是第一次有北約成員國在俄烏衝突中遭受到「攻擊」。北約、波蘭與美國均表示,飛彈很有可能是基輔防空部隊在俄軍空襲期間所發射。

▲波蘭邊境村莊普熱沃多夫遭飛彈攻擊,造成2人死亡。(圖/路透)

北約秘書長史托騰柏格〈Jens Stoltenberg)說,沒有跡象表明飛彈攻擊事件是莫斯科方面的蓄意攻擊,有可能是烏克蘭發射的防空飛彈,目的在保護烏克蘭領土免受俄羅斯巡弋飛彈攻擊,「這不是烏克蘭的錯」、「烏克蘭有權擊落那些瞄準境內城市與基礎設施的飛彈」,而該為此次事件負起最終責任的一方是俄羅斯。

不過烏克蘭總統澤倫斯基16日晚間表示,那不可能是烏克蘭發射的飛彈,且依據烏克蘭軍方的報告,就是俄羅斯把飛彈射進波蘭境內,並重申允許烏克蘭調查人員前往現場的要求,「如果一些(飛彈)殘骸奪走人們性命,我們必須道歉,但對不起,首先(我想要的是)進行調查,獲取你們握有的資料,我們想擁有這些」。

然而對於澤倫斯基的言論,一名在基輔的北約外交官向金融時報說,「這越來越荒唐,烏克蘭人正在毀掉我們對他們的信心,沒有人責怪烏克蘭,而他們正公然撒謊,這比飛彈更具破壞性」。

波蘭當局已針對普熱沃多夫村遇襲地點周邊進行封鎖,外傳2名死者為60多歲農場工人。而俄羅斯則是堅稱,沒有對波蘭邊境附近的任何目標開火,強調任何對平民造成的傷害都是基輔當局的錯。

