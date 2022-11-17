波蘭挨炸！澤倫斯基堅稱非烏克蘭飛彈　北約外交官批公然撒謊

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯15日對烏克蘭發動大規模空襲後，一枚飛彈落入波蘭境內炸死2名平民，依據西方和波蘭初步調查，很有可能是烏克蘭防空飛彈所致。但烏克蘭總統澤倫斯基堅稱，那不是烏克蘭發射的飛彈，讓北約外交官痛批公然撒謊。

金融時報報導，波蘭東部緊鄰烏克蘭的普熱沃多夫村（Przewodow）遭到飛彈攻擊，引發全球關注，因為這是第一次有北約成員國在俄烏衝突中遭受到「攻擊」。北約、波蘭與美國均表示，飛彈很有可能是基輔防空部隊在俄軍空襲期間所發射。

▲波蘭邊境村莊普熱沃多夫遭飛彈攻擊，造成2人死亡。（圖／路透）

北約秘書長史托騰柏格〈Jens Stoltenberg）說，沒有跡象表明飛彈攻擊事件是莫斯科方面的蓄意攻擊，有可能是烏克蘭發射的防空飛彈，目的在保護烏克蘭領土免受俄羅斯巡弋飛彈攻擊，「這不是烏克蘭的錯」、「烏克蘭有權擊落那些瞄準境內城市與基礎設施的飛彈」，而該為此次事件負起最終責任的一方是俄羅斯。

不過烏克蘭總統澤倫斯基16日晚間表示，那不可能是烏克蘭發射的飛彈，且依據烏克蘭軍方的報告，就是俄羅斯把飛彈射進波蘭境內，並重申允許烏克蘭調查人員前往現場的要求，「如果一些（飛彈）殘骸奪走人們性命，我們必須道歉，但對不起，首先（我想要的是）進行調查，獲取你們握有的資料，我們想擁有這些」。

然而對於澤倫斯基的言論，一名在基輔的北約外交官向金融時報說，「這越來越荒唐，烏克蘭人正在毀掉我們對他們的信心，沒有人責怪烏克蘭，而他們正公然撒謊，這比飛彈更具破壞性」。

波蘭當局已針對普熱沃多夫村遇襲地點周邊進行封鎖，外傳2名死者為60多歲農場工人。而俄羅斯則是堅稱，沒有對波蘭邊境附近的任何目標開火，強調任何對平民造成的傷害都是基輔當局的錯。

Responding to Zelensky’s remarks tonight, a NATO country diplomat told me: “This is getting ridiculous. The Ukrainians are destroying [our] confidence in them. Nobody is blaming Ukraine and they are openly lying. This is more destructive than the missile.” https://t.co/apvqkAXoAi — Christopher Miller (@ChristopherJM) November 16, 2022

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