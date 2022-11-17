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低胸裝探訪孤兒院　女模愛心捐贈物資卻因為「車頭燈太巨」挨罵

低胸裝探訪孤兒院　女模愛心捐贈物資卻因為「車頭燈太巨」挨罵。（圖／翻攝自Facebook）

▲女子到孤兒院分享愛心。（圖／翻攝自Facebook／Kelsey Foster

記者李振慧／綜合報導

澳洲28歲女模福斯特(Kelsey Foster)近來前往峇里島度假時，特別前往當地孤兒院拜訪並且捐贈物資，沒想到她把照片分享到網路，竟因為穿著低胸上衣，大方露出好身材成為網友攻擊目標，讓她覺得十分委屈。

來自澳洲新南威爾斯州的福斯特，近來在網路上發文表示，她在峇厘島度假時，特別準備許多食物捐贈給當地孤兒院，孩子們的笑容帶給她很大的安慰，而且所有物資都是在當地雜貨店所購買，也順便幫助到當地店家的生計。

從照片中可看到，福斯特穿著一件粉紅色低胸洋裝，開心和孤兒院孩童、工作人員一起合照，畫面看起來十分溫馨，沒想到卻因為服裝遭到批評，許多網友認為她的裝扮對於小孩來說太過清涼，會有不良影響，還有人酸她是假公益真作秀。

福斯特氣憤表示，當天溫度高達33度，所以上午和朋友浮潛完，只在比基尼外套了洋裝，臨時起意去孤兒院拜訪，才沒有時間換衣服，可是前往時有特別詢問工作人員穿著是否合適，對方也都沒有意見，認為大家因為她是一名「年輕、身材又好的女性」，才會故意攻擊。

福斯特表示，「如果今天我是男人或是中年婦女，相信沒有人會大驚小怪，幸好孩子們不在乎我穿什麼，我很喜歡在那裡的時光，也喜歡和孩子們相處，沒有人能改變我的想法」。

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