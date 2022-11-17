岸田支持率跌破40%陷「危險水域」！　自民黨傳開始討論下屆首相人選

▲岸田文雄支持率持續慘跌，外傳自民黨內部已經開始接班人選。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄正在東南亞進行出訪行程，並先後參加東協峰會、G20峰會以及APEC會議，然而先前受到統一教會與安倍國葬等議題影響，支持率不斷創新低的他，在出訪期間民調更跌破40%。日媒報導，自民黨早已開始討論下屆首相的人選，然而由於各項原因，最後的接班人恐怕將會是意料之外的人選。

根據AERA dot.報導，在《朝日新聞》11月12日、13日的民意調查結果中，岸田文雄內閣的支持率從40%掉到37%，首次跌破40大關。而同時期的《日本放送協會》民意調查中，岸田文雄內閣的支持率也從38%掉到剩33%，創下新低。

岸田文雄為了參加多個國際峰會，目前正在東南亞出訪中，然而在他企圖透過擅長的外交手段博得分數時，法務大臣葉梨康弘卻爆出失言風波，導致遭到撤換，甚至延誤到他的出訪行程，更因此取消與多國元首的領袖會議。據內部人士指出，因為葉梨的爭議，岸田文雄也非常在意此次的民調結果，果不其然再度創下新低。

除了葉梨康弘外，前經濟再生擔當大臣山際大志郎也才剛因為被爆出與統一教會長老合照而遭到撤換，而總務大臣寺田稔則是因為政治獻金疑雲陷入沼澤。岸田上任僅1年2個月，任期將於2023年9月到期，而隨著岸田內閣不斷爆出爭議，支持率持續下降，岸田文雄恐怕難以尋求連任，並成為第二個菅義偉。

隨著支持率持續下降，自民黨內部也開始討論下屆的黨魁人選，其中河野太郎、茂木敏充、林芳正、菅義偉、二階俊博等人都被視為有力人選。然而河野太郎雖然擁有可以將統一教會問題斬草除根的潛力，但是是否能應對其他難題仍是未知數。而茂木敏充雖然較穩定，但是不確定是否能獲得自民黨內其他派系的支持。林芳正則因為是屬於岸田派，難以獲得黨內人士青睞。

前自民黨職員、政治評論家田村重信認為，日本前首相大平正芳突然逝世時，接任首相是出乎所有人意料的鈴木善幸，因此岸田的接班人也很有可能會是難以想像的人選。

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