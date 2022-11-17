賀錦麗與菲總統會晤　美駐菲大使：雙方將談「台灣問題」

▲美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

繼美國總統拜登（Joe Biden）在印尼出席「20國集團」（G20）峰會後，副總統賀錦麗也準備飛往泰國參加亞太經濟合作會議（APEC），接著也將前往菲律賓與總統小馬可仕會晤；菲駐美大使羅慕德斯17日透露，兩人預計會談論到台灣問題。

根據《路透社》報導，羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）表示，賀錦麗和小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）會晤時，可能會談論到緊張的台灣問題，「我確信他們將談及台灣局勢，菲律賓希望在美國和中國的和平共處中發揮作用。」

▲菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。（圖／路透）



除此之外，賀錦麗（Kamala Harris）可能會針對拜登和中國國家主席習近平的3個小時場邊會談，向小馬可仕做出相關簡報。羅慕德斯強調，台灣若發生問題，將會影響整個東盟（ASEAN）地區，「若台灣發生衝突，沒有人能夠倖免。」

賀錦麗預計20日晚間抵達馬尼拉，並在21日會見副總統薩拉杜特蒂（Sara Duterte），接著與小馬可仕進行雙邊會談。

先前有美國匿名高官透露，賀錦麗還可能會在22日赴菲律賓巴拉旺島（Palawan）。此地鄰近主權具爭議的南沙群島，若賀錦麗真的成行，將會成為美國訪問巴拉旺島的最高層官員，北京當局料會對此感到不滿。

楊永明20分鐘帶你聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》