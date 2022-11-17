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首波沒中獎別擔心！熊好券「饗購券加碼抽500元」　明公布幸運名單

▲▼柯文哲出席熊好券2.0公開抽籤記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲出席熊好券2.0公開抽籤記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府於日前推出台北熊好券2.0，並於17日推「饗購券加碼抽活動」，預計18日線上抽出「饗購券加碼抽」中獎名單。北市府表示，本次加碼活動將發行12萬份，每份為面額100元的票券共5張，系統將於18日下午自動派送至中獎人的台北通APP票夾，中獎民眾點開饗購券即可掃碼進行消費折抵。

台北市政府秘書長陳志銘表示，熊好券2.0推出後人氣高漲，其中為提高饗購券在商圈店家的使用比例，本次特別規劃在商圈特店「花3張、送3張」的特店禮，經三周的使用觀察，與熊好券1.0相比已提高3倍的使用比例。

陳志銘說，本次抽獎資格限定先前於台北熊好券2.0登記期間，10月18日至10月24日有登記饗購券而未抽中者，即可自動取得饗購券加碼抽資格，18日上午公布抽獎影片，預計18日下午民眾收到票券即可立即使用。

本次饗購券加碼抽同樣採用數位票券模式，台北通APP會員中獎民眾，於18日下午即可獲得票券。至於先前透過熊好券網站或ibon機台登記之中獎民眾，則請務必於24日晚上0時前註冊成為台北通APP會員，系統將於25日進行派券，如未能於前開期限完成註冊者，將視為自動放棄領取資格。

陳志銘提醒，這次抽出的饗購券同樣是「期間限定」，自11月18日起至12月18日0時，可在台北市境內各熊好饗購店家消費；為鼓勵中獎民眾踴躍至商圈特店消費、支持台北商圈店家，只要在12月4日前至饗購券的特店消費，即可獲得「花3張、送3張」的特店禮。

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