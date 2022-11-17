川普痛失最大咖金主　身家300億美元、黑石集團CEO表態「不挺川」

▲美國前總統川普（Donald Trump）才剛於本周宣布投入2024年總統大選，就有億萬富豪金主出面表示不支持他參選。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國期中選舉大勢抵定，民主黨驚險保住參議院，共和黨則以微小優勢重掌眾議院，川普也在此前宣布他將第3度競選美國總統。然而，身家300億美元的共和黨大金主、黑石集團執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）16日卻拋出震撼彈，宣布不會支持川普參加2024年總統大選。另有3名富豪金主也表態不支持川普。

▲美國億萬金融大亨、共和黨金主蘇世民（Stephen Schwarzman）表示，他將轉而支持共和黨的新一代領導人。（圖／路透）

綜合路透社、CNN報導，私募股權公司黑石集團的執行長蘇世民，曾經是川普的盟友也是他最大的金主之一，這次期中選舉他就捐獻了3550萬美元（約新台幣11億600萬元）來支持共和黨的競選團體，2020年也向支持川普競選連任的組織捐出300萬美元（約新台幣9300萬元）。

不過，蘇世民在16日聲明，他不會支持川普代表共和黨競選總統，「只要美國領導人扎根於今日和明日，而非昨日與今日，美國會發展得更好。現在是共和黨轉向新一代領導班底的時候了，我打算在總統初選中支持在這之中的一位領導人。」

蘇世民並不是唯一一個表態不支持川普的共和黨重量級金主，對沖基金Citadel創辦人、億萬富豪格里芬（Ken Griffin）上周就公開宣布支持壓倒性連任佛州州長的共和黨新血迪尚特（Ron DeSantis），15日又向彭博社補充川普是「三度失敗者」（three-time loser）不應再次參選。

▲格里芬表示不支持川普參選，轉而支持佛州州長迪尚特（Ron DeSantis，右）。（圖／路透）

盈透證券集團（Interactive Brokers Group）創辦人、億萬富翁彼得菲（Thomas Peterffy）在上次川普2020年競選總統時曾捐款25萬美元（約新台幣778萬元），但16日受訪時他卻認為需要一位「新面孔」，「川普的問題在於他有太多負面因素。他選不上，就這樣」。彼得菲補充，雖然川普若贏得初選，還是會想投給他，但「我會竭盡所能確保他不會成為候選人」。

雅詩蘭黛化妝品帝國繼承人羅納德•蘭黛（Ronald Lauder）也是共和黨的億萬金主，上次為川普競選活動捐獻20萬美元（約新台幣622萬元）。他的發言人16日向CNN證實，羅納德•蘭黛不打算支持川普競選下一屆美國總統。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》