「FTX破產」掀幣圈風暴！美眾院下月開聽證會調查　創辦人預計出席

▲全球第二大加密貨幣交易平台FTX宣告破產，美國國會將舉行聽證會調查。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

加密貨幣交易平台FTX於11日無預警聲請破產，美國聯邦眾議院金融服務委員會宣布，將在下月就其破產與影響召開聽證會調查，聽取前執行長佛瑞德（Sam Bankman-Fried，SBF）等相關人士意見。外媒報導指出，債權人可能突破100萬名，他們能否拿回資產仍是關注焦點。

根據日本NHK報導，加密貨幣交易業巨頭FTX向美國法院聲請破產法第11章（Chapter 11）破產程序，透過相關法律機制，讓公司在法院監督下重整資產，同時繼續營運，但FTX業務橫跨全球，據公司向法院提交的資料，債權人可能超過100萬名。對此，美國眾議院金融服務委員會16日宣布，將在12月召開聽證會調查FTX破產事件。

報導指出，眾院金融服務委員會預計會聽取相關企業與個人意見，包含在破產前持續擔任CEO的FTX創辦人佛瑞德，以及包含幣安（Binance）、Alameda Research在內等其他加密貨幣交易實體的相關人士都預計出席。

金融服務委員會主席沃特斯（Maxine Waters）指出，FTX破產為100萬名以上客戶帶來巨大損失，為了防止類似事件再次發生，國會確立了應該採取立法措施的立場，針對加密貨幣產業規範與制度的討論將更加活躍。另外，委員會也稱，將透過聽證會為這些客戶和美國人民查明FTX破產事件，對不良行為者究責。

與此同時，美國財政部長葉倫16日也就FTX破產的影響擴散到其他加密貨幣持有或投資者一事指出，「這顯示了加密資產市場有必要進行更有效的監督」。她表示，致力保護消費者與促進金融穩定的行動十足重要，政府與國會將迅速採取行動，就像保護其他金融商品投資者一樣，保護這些加密貨幣的投資者。

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