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阿姨交往20多歲鮮肉「被嫌太老」　分手又釣年下男！爽喊每天做愛

▲▼英國47歲大媽吉爾林（Joanna Girling）曾與20多歲埃及小鮮肉卡列德（Hassan Kahlied）交往卻被騙光積蓄，還被罵「又老又胖」。（圖／翻攝自推特）

▲英國47歲婦人與20多歲埃及小鮮肉交往卻被騙光積蓄，還反遭辱罵「又老又胖」。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／編譯

英國47歲大媽吉爾林（Joanna Girling）4年前在埃及度假的時候遇到一名20多歲的年輕埃及小鮮肉，還為此和丈夫離婚，怎知對方在3個月內把她的錢花光後就嫌棄吉爾林「又老又胖」甩了她。不過吉爾林隨後又和一名30多歲的埃及「年下男」（比女方小的男士）燃起愛火，宣稱每天都要做愛，現在還打算和對方結婚生子。

▲▼英國47歲大媽吉爾林（Joanna Girling）曾與20多歲埃及小鮮肉卡列德（Hassan Kahlied）交往卻被騙光積蓄，還被罵「又老又胖」。（圖／翻攝自推特）

▲吉爾林為愛飛埃及，和當時24歲的卡列德同居。（圖／翻攝自推特）

根據《每日郵報》報導，現年47歲吉爾林來自英國諾福克郡，2018年6月與前夫到埃及度假時愛上了當時僅24歲的飯店男服務生卡列德（Hassan Kahlied），那時她和丈夫已近10年沒有性關係，被對方稱讚漂亮就感到心動，趁著丈夫不在偷偷和對方調情，還在深夜溜出去和卡列德共枕眠，她返國前給了他400英鎊（約新台幣1.5萬元），離婚後又飛回埃及與剛認識不到2個月的卡列德同居。

卡列德這次卻拿走了她1100英鎊（約新台幣4萬元）的全數旅費，謊稱埃及傳統都是由男人管錢，期間卡列德經常連續多日未歸，身無分文的吉爾林還找了一份幼稚園老師的工作維生，直到2018年8月底，卡列德以無法負擔房租為由要她先回英國，怎料吉爾林一回國竟收到卡列德傳來訊息說，他打算和一名埃及女子結婚，還罵她「又老又胖」。

▲▼英國47歲大媽吉爾林（Joanna Girling）被小鮮肉痛甩分手後，又交往了30多歲的外籍男友非果（Hysm Fygo）。（圖／翻攝自推特、臉書）

▲吉爾林被小鮮肉痛甩分手後，又交往了30多歲的埃及男友非果（Hysm Fygo）。（圖／翻攝自臉書）

情傷沒有澆熄吉爾林對埃及的熱情，她存夠了機票錢又在2019年3月返回埃及繼續當老師，不到3個月她就遇上了現在的未婚夫、現年39歲的埃及男子非果（Hysm Fygo），兩人共度激情的夜晚之後就確立情侶關係，目前已交往逾3年，打算在2023年1月在開羅結婚。

▲▼英國47歲大媽吉爾林（Joanna Girling）被小鮮肉痛甩分手後，又交往了30多歲的外籍男友非果（Hysm Fygo）。（圖／翻攝自推特、臉書）

▲吉爾林宣稱這次的戀情絕對是真愛。（圖／翻攝自臉書）

吉爾林宣稱她和非果是真愛，性生活也很精彩，「我們每天回家後待在一起時都在做愛，我們還在想要生個孩子。」吉爾林說，對於即將成為非果真正的妻子，她感到非常興奮，未婚夫正在規畫一場為期兩天的婚禮派對，她將在第2天穿上婚紗，「一切都是他準備的，我根本沒什麼事情要處理」。

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