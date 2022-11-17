甜美女師遭刺20下「10刀都在後腦杓」　法醫扯判：是自殺！

▲27歲的艾倫（Ellen Greenberg）被發現陳屍自宅。（圖／翻攝臉書Justice for Ellen）



記者吳美依／綜合外電報導

美國費城27歲女教師艾倫（Ellen Greenberg）被發現陳屍自宅，全身瘀青還有20處刺傷，其中一半刀傷都在後腦杓，卻被法醫辦公室病理學家奧斯本（Dr. Marlon Osbourne）判定自殺。家屬10多年來一直試圖推翻判決，他們對奧斯本提出民事訴訟，全案本周進入上訴法庭，若勝訴就能夠重啟調查，還原真相。

2011年1月26日，艾倫被發現陳屍公寓，除了上述傷勢，胸口插著一把10英吋（25.4公分）的刀子，現場滿是鮮血。不過，警方宣稱大門從裡面被反鎖，室內沒有闖入痕跡，「廚房或公寓內其他區域都沒有掙扎打鬥證據」，死者身上也沒有自衛造成的傷口，因此排除謀殺可能性。

一開始，病理學家奧斯本根據傷勢判定，艾倫的死亡方式是謀殺，但在遭到警方公開質疑，並且進行雙邊協商後，卻把死亡方式改為自殺。

▲未婚夫山姆（右）宣稱破壞門鎖後才進入屋內，現場照片卻顯示門閂鎖完好無損。（圖／翻攝推特）



如今，多名權威專家不認同奧斯本的調查結果，並且列出多項可疑證據。首先，艾倫頭頂有一處傷口，被發現時卻是直挺坐姿，血液還「斜斜地」從臉龐流下，顯示身體曾被移動。此外，她至少2處刀傷是在心臟停止跳動後才形成，身上瘀傷的癒合階段也不相同。最後，死者未婚夫山姆（Sam Goldberg）報警時說，他回家後破壞門鎖才得以進屋，但犯罪現場照片卻顯示門閂鎖完好無缺。

前費城地方檢察官辦公室的兇殺案檢察官安德里亞（Guy D'Andrea）直言，「看了文件、犯罪現場及法醫拍攝的照片後，我不知道你怎麼會得出（自殺的）結論」，他認為死亡原因至少應該是「無法確定」。美國法醫病理權威韋特（Dr. Cyril Wecht）也認為「謀殺嫌疑極高」，「在我這些年來的經驗，以及所有辦過的自殺及謀殺案件裡，從未見過這種事。」

死者家屬聘請的辯護律師波得拉薩（Joe Podraza）表示，唯有艾倫的死亡方式從自殺被改為其他類別，才能真正開始伸張正義。他預計法院將在未來3-6月做出決定，並且對此抱持謹慎但樂觀的態度。

★★★以下受害者傷勢模擬示意圖片可能引起不適，請斟酌觀看。



▲艾倫的傷勢非常可疑。（示意圖／死者父母提供）