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「深水巨獸」浮出水面！　母女划獨木舟嚇壞：爪子超尖

▲▼美國密西西比河出現一隻身長達75公分的鱷龜。（圖／翻攝自Facebook／Shala Holm）

▲美國密西西比河出現一隻身長達75公分的鱷龜。（圖／翻攝自Facebook，下皆同）

記者張方瑀／綜合報導

美國明尼蘇達州一對母女日前在密西西比河上划著獨木舟時，突然聽到一陣呼吸的聲音，結果竟是一隻身長近75公分的鱷龜朝著她們游過來，巨大的腳掌和尖銳的指甲直接卡在她們的魚籠上，讓母女倆嚇壞了。

根據《每日星報》報導，現年67歲的霍爾姆（Shala Holm）和女兒艾弗莉（Avery）一起到西西比河上釣魚，當她們划著獨木舟向前時，霍爾姆突然聽到一陣動物的呼吸聲，接著暗示女兒停下來，接著她們就看到一隻超大鱷龜浮出水面，而且整隻巨大的龜掌還直接卡在她們的魚籠上。

▲▼美國密西西比河出現一隻身長達75公分的鱷龜。（圖／翻攝自Facebook／Shala Holm ）

霍爾姆說，這隻鱷龜的長度有超過29英吋（約75公分），「當牠靠近時，我們才發現牠有多巨大，牠先潛到獨木舟下方，又把尖長的指甲卡入魚籠裡，我們真的要被嚇壞了。」她說，當時母女二人完全不知該怎麼做，「我不知道牠有多想要這幾條魚，也不知道牠會不會爬上獨木舟，我們都聽說過鱷龜能把掃把咬成兩半的故事。」

▲▼美國密西西比河出現一隻身長達75公分的鱷龜。（圖／翻攝自Facebook／Shala Holm ）

所幸在霍爾姆用手機拍下照片後，這隻鱷龜也離開獨木舟游走。霍爾姆後來將照片寄給明尼蘇達州的自然資源部，專業人員推估，這隻鱷龜的年紀至少有15歲，而尖銳的爪子並非用來攻擊，而是用來挖掘和抓取食物的。

鱷龜成年背甲可長到80公分，平均體重80公斤，咬合力可達456公斤，比大白鯊的412公斤還大，在水中動物裡僅次於鱷魚。牠們平時多半潛伏在水中，攝食的時候不主動出擊。

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