烏克蘭駐聯合國大使：基輔準備好「與波蘭合作」查明飛彈事件

▲波蘭邊境村莊普熱沃多夫遭2枚飛彈攻擊，至少2死。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

波蘭與烏克蘭接壤的普熱沃多夫村（Przewodow）15日遭轟炸、釀成2死。波蘭、美國及北約初步調查顯示，這2枚飛彈很可能是烏克蘭發射。對此，烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）於16日表示，基輔已經準備好與波蘭合作，查明本次飛彈事件。

CNN報導，基斯利茨亞向聯合國安理會提到，「昨天普熱沃多夫村2人遭飛彈炸死的悲劇發生後，烏克蘭向兄弟般的波蘭人民表達支持。我們支持全面且透明的調查。」他指出，俄國攻擊造成的人道主義危機，可能蔓延至烏克蘭以外地區，「在對抗這些攻擊、把和平及安全帶回我們地區之際，我們很感謝朋友的支持，尤其是波蘭。」

▲波蘭15日遭到轟炸，現場遺留飛彈殘骸。（圖／翻攝自推特）



同日稍早，烏克蘭總統澤倫斯基表示，該國希望查明波蘭飛彈的所有事實，而「釐清俄羅斯的侵略如何越過波蘭邊境」，如今成為擺在聯合國安理會面前的重要問題。

波蘭境內落入飛彈之際，俄軍正對烏克蘭全境發動開戰以來最猛烈轟炸。但是，莫斯科否認涉案，華沙和北約領袖事後也指出，2枚飛彈很可能是烏軍為了抵禦俄國攻擊而發射，這起事件似乎是個意外。