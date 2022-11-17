共和黨拿下過半218席次重掌眾院！　「紅潮」威力遠弱於預期

▲共和黨拿下眾議院主導權。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國期中選舉前民調預測眾議院大翻盤，不過隨著開票結果陸續出爐，共和黨將率先拿下218席成為多數黨，但僅以些微優勢打敗民主黨拿下的208席，奪回眾議院主導權。與選前看好的「紅潮」（red wave）差距很大，共和黨這次雖然來勢洶洶，但在參院依然吞敗、眾院也無壓倒性優勢。

從過往歷史來看，美國期中選舉通常會出現翻盤情況，其中一黨總統上任2年多後歷經期中選舉，通常會被另一黨掌握參、眾兩院，使得剩餘任期形成「跛腳」情況。例如川普任內期中選舉，民主黨重掌國會，川普推動的許多政策都遭到否決。

共和黨籍眾議員賈西亞（Mike Garcia）拿下加州27區的席次後，將助共和黨達到掌握眾議院的218席過半標準。共和黨此次選舉前信心滿滿，相信「紅潮」回歸將拿下參、眾兩院，尤其在眾議院取得壓倒性勝利，這次卻被民主黨破除「跛腳魔咒」，不僅在參議院以49席比50席翻盤失敗，眾議院的反攻也僅以218席比208席小幅勝出。

不過儘管共和黨並未全面掌控國會，這次選舉結果仍標誌著川普式的意識形態重回華府，前總統川普也在眾院選舉結果出爐前就宣布，將會第三次參選總統，打算在2024年重回自由世界的權力頂峰。