「鱸鰻招待所」出入名單曝光！　藍綠白大咖都在其中

▲警大校長陳檡文、中山分局偵查隊長林弘基，與身兼高檢署檢察官的前警政署政風室主任黃錦秋及新北檢察官王涂芝等人，先後至地下匯兌業者所開的招待所引發各界譁然。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

警大校長陳檡文、中山分局偵查隊長林弘基，與身兼高檢署檢察官的前警政署政風室主任黃錦秋及新北檢察官王涂芝等人，先後至地下匯兌業者所開的松勤路「信義88」招待所引發各界譁然，本刊掌握，這些業者在更隱密的內湖區行善路與行愛路又成立2家會館，除了大咖檢警頻頻出入外，就連台北市長柯文哲、前立委蔡壁如、前行政院祕書長卓榮泰、桃園市長鄭文燦及國民黨立委林為洲等藍綠白三黨大咖，也曾到該處飲宴，使林秉文等人的會館儼然成為政商名流聚會基地。

本刊掌握，因檢警出入遭踢爆而一夕成名88會館等招待所，是由名模錢帥君的男友、綽號「小明」的郭哲敏與外號「鱸鰻」的林秉文所成立，專門做為招待各界人士之用，高階警官經常出入在警界早已不是祕密，近日更傳出各黨派人士也曾是座上賓，或是借用該處招待其他客人，如身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲就曾2度前來，第1次是2020年初，受林秉文之邀前去餐敘，第2次是同年3月間帶著副市長及其他市府主管前來吃飯，賓客中還有時任台大校長的管中閔。

除了柯文哲外，他的核心幕僚蔡壁如也曾和林秉文3次私下見面吃飯。知情人士向本刊透露，蔡壁如與林秉文第一次吃飯是今年2月間，當時2人各帶著1名友人共4人，一起到知名的小江日本料理，席間眾人有說有笑，就像認識多年的好友；到了5月2人又再度聚會，地點在喜來登飯店的桃山廳日式料理，同樣談笑風生。

▲本刊掌握，這些業者在更隱密的內湖區行善路與行愛路又成立2家會館。

第三次餐敘為今年9月，蔡壁如前往林秉文位於內湖的招待所接受飲宴，席間她向林秉文表示，有意角逐民眾黨主席，並向林募款，因消息太過震撼，不久即在政壇傳開；不過，蔡壁如才因論文被控抄襲，遭校方認定違反學術倫理而撤銷學位，外界盛傳她可能轉任民眾黨祕書長，並替柯文哲備戰2024總統大選，她向林秉文募款參選民眾黨主席的念頭是否依舊？以及柯文哲是否知情？都頗耐人尋味。

藍營方面則有現任立委、正代表國民黨參選新竹縣竹北市長的林為洲，曾受名模錢帥君的老公、已出境躲避查緝的小明郭哲敏邀請，到88會館宴飲。由於招待所備有KTV等娛樂設備，加上地點隱密，成為政商名流聚會的好去處。

此外，民進黨前主席卓榮泰2年前也曾邀請企業界人士至內湖招待所吃飯，當時因有桃園縣漁會幹部受邀出席，以及若干出身桃園的企業界人士與會，臨時起意打電話邀地方父母官桃園縣長鄭文燦，鄭直到餐會中後段才抵達。

除了以招待所結交各界人士，林秉文也以政治獻金和各黨派人士交好。本刊掌握，今年8月林秉文指示帳房提領700萬元分成兩袋，一袋裝著500萬元，一袋裝有200萬元，欲透過友人捐給民進黨台北市長候選人陳時中，不過，陳陣營認為違反政治獻金法、只收小額捐款，以及不認識林秉文為由拒收。

為了避免有人私吞款項，陳陣營還派了2位競選幹部陪同中間人，一起將錢退還，以免引起不必要的誤會。

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