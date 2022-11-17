徐巧芯爆「喜相逢餐會」真相曝光　疑演藝圈大咖隔桌偷拍亂傳

▲徐巧芯影射徐國勇與洪耀福等人聚餐背對鏡頭的不明人士是黑道，本刊調查其實是身兼國策顧問的電器商業公會全國聯合會理事長廖全平。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國民黨台北市議員徐巧芯1日深夜在臉書秀出照片，質疑內政部長徐國勇與前民進黨祕書長洪耀福等人於今年5月18日在喜相逢餐廳吃飯，背對鏡頭的不明人士是白道或黑道？訂席人是誰？引發各界議論，後來她還大嗆民進黨英系淪為「黑白共治」。本刊調查，該場飯局是因有人臨時取消訂位，餐廳老闆娘打電話詢問友人是否願意遞補，該名友人告知熟識的前台北市議員呂瀅瀅，呂才臨時揪人湊出這場飯局。

由於喜相逢餐廳料理美味，加上桌數極少，只有三桌，號稱全台北市最難訂的三大餐廳之一，讓不少老饕趨之若鶩，因此，與餐廳老闆娘友人素有交情的呂瀅瀅一接到電話，立即邀約黨內好友前來品嚐佳餚。

本刊調查，由於喜相逢餐廳名氣響亮，綽號小明的郭哲敏也經常在此宴客，當晚正是他突然取消一桌訂位，呂瀅瀅接到餐廳老闆娘友人詢問是否願意遞補後，立刻向從未去過，卻已嚮往該餐廳美味已久的前老闆、內政部長徐國勇，及前民進黨祕書長洪耀福等人通報，臨時揪人前去大塊朵頤。

後來，有人想到國策顧問廖全平是內湖人，打電話邀他一起前來，廖再揪內湖分局長王炳睿一同前往，最後由呂瀅瀅買單，賓主盡歡，過了幾個月後，徐巧芯爆料一出，讓賓客全都傻眼，有人懷疑就是當時坐在隔壁桌的演藝圈大咖，見與徐國勇等政治人物同餐廳吃飯，一時興起拍下照片，徐巧芯爆料後，徐國勇第一時間聞訊，直呼全案是胡亂爆料。

本刊調查，徐巧芯爆料時質疑背對著鏡頭的人是誰？他正是身兼國策顧問的電器商業公會全國聯合會理事長廖全平，同時也是內科發展協會理事長與台北市雲林同鄉會理事長，面對遭影射說是黑道，他顯得相當憤慨，曾向友人提及，那天他剛好人在內湖，加上與徐國勇是30多年的好朋友，臨時應邀去飯局，他也是第一次去喜相逢，純屬一般朋友的聚會，不能說穿著深綠色的風衣外套顯得暗黑，就被說成是黑衣人，這樣對他太不公平。

至於內湖分局長王炳睿為何現身餐會？廖全平說，王那天是被他帶去，因他身為內科發展協會理事長，在地方辦活動時與王常有合作，由於他臨時受邀去徐國勇的飯局，王炳睿當時也還沒吃飯才順便邀約，王與徐並不認識，進了餐廳見到警察的大長官，一度還不敢坐下打算離去，但徐很客氣，請他一起坐下來用餐，王才入座扒幾口飯，待了一會兒便以另有公務為由離去。

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