身高190「比川普習大大瀟灑」　南投縣長候選人超狂政見曝

▲無黨籍南投縣長候選人王永慶（中）於公辦政見發表會大酸身邊的藍綠對手。（圖／許淑華競選總部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣公辦政見發表會於16日起跑，藍綠縣長候選人許淑華、蔡培慧，以及唯一的「第三勢力」無黨籍王永慶都出席；原本不斷互相隔空攻訐的蔡許2人各自陳述政見、全程未聞火藥味，倒是王永慶猛酸2人在地深耕都沒他久，應留在中央和立院為南投打拚，還以190公分身高自豪、認為美國前總統川普和中共總書記習近平都沒他瀟灑，選他當縣長南投人會面子十足。

原名王崇任、與已故台塑「經營之神」同名同姓的王永慶，曾任小黨「大道慈悲濟世黨」黨主席，並在2008年間參選過總統；他在第一順位發言的許淑華後上台，表示今年61歲，60年都在地方深耕，比起2位對手都更久，擔任縣長已經準備充分，而國民黨長期執政、民進黨也有林宗男和彭百顯當過縣長，應該換人做看看。

他明褒暗諷道，許淑華美麗又能幹、從擔任南投市長到立委都做得很好，蔡培慧有博士學位、歷任立委和行政院中辦執行長，2人都有能力和機會，就該各自留在立院、到中央服務，「南投這個小地方就留給我王永慶來做！」「我先當個2屆，她們再來當還來得及啊！」雙方一起配合建設南投。

王永慶說，縣長代表南投縣，認為自己身高190公分、加上滿頭白髮，外型就跟前縣長暨前副總統吳敦義差不多，也比許蔡2人高，「我出去拜票時，人家說做一個縣長，你比林（明溱）縣長好看多了！」「川普也好、習近平也好，都沒有我那麼瀟灑、也沒我那麼高！南投縣民出去多有面子！」

王永慶也逐一分享自己的政見：在教育社福方面，他以「天龍國」台北市對比，「南投是凌霄寶殿、天公在住的地方」，資源豐富，承諾將採砂權收回、讓營養午餐從一餐40元提高至100元；他也主張將風水不好、歷任縣長頻頻出事的南投縣政府大樓拆除，原址作為興建社會住宅的地點，並將縣府遷至省府大樓，不必浪費公帑重建，同時比照許多縣市政府為老人繳健保費。

此外，王永慶也表示將恢復南投信用合作社，並成立南投果菜市場、由縣府來行銷南投的農產品，更保證要在3個月內解決10多年無法解決的垃圾問題，以及力促中央曾承諾重啟評估的國道六號延伸花蓮案。

王永慶強調自己雖然沒讀過甚麼書、「是博土」，但無黨無派，做縣長將不領薪水、不接受關說、不收採購回扣，「當選後一個人來縣府上班、卸任後一個人回去」、「縣長是公僕、不能躲在樓頂數現金」，也會成立行動辦公室、帶著縣府各局處一級主管到各鄉鎮去服務，希望縣民給他一次機會。