　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓大邱加氣站爆炸8人送醫　瞬間「噴出大火球」影片曝光

記者趙蔡州／綜合報導

南韓大邱一間液化石油氣（LPG）加氣站16日下午突然爆炸起火，警消獲報後立刻趕到現場搶救，並於事發後23分鐘左右撲滅火勢，這次事故總共造成8人受傷，其中6人為加氣站員工、2人為顧客，分別有身體及四肢二度或三度燒燙傷、吸入性嗆傷等傷勢，詳細事故原因待調查釐清。

根據《韓聯社》報導，南韓大邱西區中里洞一間LPG加氣站16日5點29分（當地時間）突然發生爆炸，緊急著火勢迅速在加氣站不斷蔓延。當地消防局接獲通報後不敢大意，立刻出動92名消防員及55輛各式消防車前往救援，抵達後立刻布置水線搶救，於事發後23分鐘內撲滅火勢。

▲▼南韓大邱加氣站爆炸 8人受傷。（圖／翻攝自推特）

▲南韓大邱一間加氣站16日下午發生爆炸。（圖／翻攝自推特）

報導指出，這次事故造成6名加氣站員工、2名顧客受傷，8人分別有身體及四肢二度或三度燒燙傷、吸入性嗆傷等傷勢，其中有3人傷勢嚴重，所幸送醫後均無生命危險。消防人員初步研判，事故是車輛在加氣的過程中發生的，疑似是加氣站氣體外洩或裝置設備異常導致爆炸，詳細原因仍在調查中。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►「公主洗髮泡泡」3瓶811元！洗出夢幻秀髮就靠它

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
魔獸爽嗑台灣火鍋！　手抓海鮮一塞「滿臉震驚」
蘋果再出新品？　最新間諜照流出
獨／台中港貨櫃女屍身分曝！　臉書驚見「枷鎖天使」
鳳梨哥哥過世　家屬公開死因
身體「慘冒10徵兆」＝肝臟壞掉了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓大邱加氣站爆炸8人送醫　瞬間「噴出大火球」影片曝光

丹麥記者卡達直播遭威脅毀相機　美作家被要求刪照

男廚分屍女友「剁35塊藏冰箱」　PO文曬帥照：有誰會覺得我是惡魔

北約秘書長：波蘭飛彈最可能來自烏克蘭　但俄國要負戰爭最終責任

荷蘭首相：俄羅斯沒襲擊烏克蘭　「波蘭飛彈事件」就不會發生

波蘭總統：飛彈「很可能」是烏克蘭發射的

快訊／飛彈轟進波蘭釀2死　克宮正式回應：與俄羅斯無關

共和黨差一席拿下眾議院！　麥卡錫「贏得黨內提名」有望成新議長

經濟學人盤點2023年世界趨勢　 蔡英文、拜登躍上封面

亞馬遜裁掉1萬人！員工自爆資遣費金額　網友酸：比Meta少一半

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

《全明星》林玉書爆「被隊員霸凌」　經紀人「急撇排擠」...藏內幕！

男友出菜端巨無霸湯鍋　咖哩驚人份量她看傻...

調皮柴假裝聽不懂指令　看到食物秒照做超現實

男子用斧頭玩《Minecraft》　自製控制器體驗沉浸式砍樹

南韓大邱加氣站爆炸8人送醫　瞬間「噴出大火球」影片曝光

丹麥記者卡達直播遭威脅毀相機　美作家被要求刪照

男廚分屍女友「剁35塊藏冰箱」　PO文曬帥照：有誰會覺得我是惡魔

北約秘書長：波蘭飛彈最可能來自烏克蘭　但俄國要負戰爭最終責任

荷蘭首相：俄羅斯沒襲擊烏克蘭　「波蘭飛彈事件」就不會發生

波蘭總統：飛彈「很可能」是烏克蘭發射的

快訊／飛彈轟進波蘭釀2死　克宮正式回應：與俄羅斯無關

共和黨差一席拿下眾議院！　麥卡錫「贏得黨內提名」有望成新議長

經濟學人盤點2023年世界趨勢　 蔡英文、拜登躍上封面

亞馬遜裁掉1萬人！員工自爆資遣費金額　網友酸：比Meta少一半

世界盃冠軍投注金額破千萬　亞洲球隊首輪恐陷苦戰

《出租女友》水原千鶴聖誕比基尼模型登場　網心動：最香的聖誕禮物

啟動上海高定週　閃耀申城東方美

sK-II青春露化身霓虹色、雪花秀潤燥精華推出白色瓶身

心疼高虹安遭「抄家滅族式」攻擊！柯文哲：我覺得好對不起妳

魔獸效應讓台籃球場問題發酵　職籃工會盼球場安全獲重視

台美簽署「157億軍售」　國台辦：這錢用來發展經濟不更好嗎？

丈夫工作意外去世！美艷人妻2年後「改嫁小叔」　生活現況曝光

結婚7年沒懷孕…人妻增加頻率「7天29次」　醫搖頭：機率更低

柯志恩說陳其邁競總像「迪士尼樂園」　地方人士傻眼：韓國瑜政見

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

國際熱門新聞

醫院每天喊「明天就開」　老婦等手術竟餓死

男廚分屍女友　剁35塊藏冰箱

19歲男爬入垃圾桶　意外被「回收」成碎屍

南韓大邱加氣站爆炸　8傷送醫

快訊／飛彈轟進波蘭釀2死　克宮回應了

伊凡卡不玩了！宣布「不再為川普助選」

女緊急就醫　發現1公尺iPhone充電線卡體內

人妻遭掃射　歌手老公面前慘死

AV女優人間蒸發！官方：找不到人

波蘭總統：飛彈可能是烏克蘭發射的

北約秘書長：波蘭飛彈最可能來自烏克蘭

幣圈風暴還在燒？BlockFi將聲請破產

亞馬遜大裁員「資遣費曝」：比Meta少一半

7陸客在日本爆買17億精品　被要求補稅1.6億秒逃出境

更多熱門

相關新聞

土耳其爆炸案6死53傷！總統定調為攻擊

土耳其爆炸案6死53傷！總統定調為攻擊

土耳其伊斯坦堡（Istanbul）市中心的獨立大街（İstiklal Caddesi avenue）13日發生爆炸。伊斯坦堡省長耶立卡亞（Ali Yerlikaya）稍早指出，死亡人數目前已增加到6人，受傷人數增加到53人。土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）將事件定調為「攻擊」，目前掌握到一名女性涉案。

台中男煮到一半卡式爐突爆炸　碎片噴入眼球

台中男煮到一半卡式爐突爆炸　碎片噴入眼球

煙火突然在人群爆炸　17人受傷送醫

煙火突然在人群爆炸　17人受傷送醫

營養師點名「4大物品」別微波

營養師點名「4大物品」別微波

4類食物放微波爐秒變炸彈！「微波致癌嗎」解答曝

4類食物放微波爐秒變炸彈！「微波致癌嗎」解答曝

關鍵字：

加氣站爆炸

讀者迴響

熱門新聞

家屬公開鳳梨哥哥死因　親弟證實「心因性休克」

身體「慘冒10徵兆」＝肝臟壞掉了！必學4吃法排毒

獨／台中港美國貨櫃女屍身分曝！

鳳梨哥哥突然離世「3天前有徵兆」：最後一晚的預感

史上首次！彰市5成里長提前宣布當選

許瑋甯破尺度脫了！

媽癱4年後奇蹟起身　她得知真相哭

瑤瑤買比基尼「被男老闆用手喬奶」　傻回：很專業啊

大咖金曲歌后「車內激情天王男偶像」全被拍！4線索揭秘

華廈1298萬！夫妻查同屋主「上層1030萬才出售」崩潰

醫院每天喊「明天就開」　老婦等手術竟餓死

熟客送韓國糖果！屏東妹一吃秒遭口爆

快訊／中和4煞狠砍　遭屋主反殺1人

男廚分屍女友　剁35塊藏冰箱

蕾菈「我好像懷孕了」隔天淚崩！

更多

最夯影音

更多
買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔
導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面