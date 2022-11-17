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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

九合一大選懶人包！　一次看懂投票流程、防疫規定

▲投票。（圖／記者周宸亘攝）

記者詹宜庭／台北報導

年底九合一大選與憲法修正案公民複決第1案將於11月26日共同投票，凡符合年滿20歲等法定資格的選舉人都將收到投票通知單。《ETtoday新聞雲》特別整理投票須知，帶您一次看懂投票流程與注意事項。

去哪裡投票？

選民除可查看投票通知單了解投票地點，還可透過中選會官網中「我要去哪投票查詢功能」，輸入身分別縣市、鄉鎮市區、村里、鄰等條件進行選務資料查詢。

投票要帶什麼？

投票當日須攜帶國民身分證、印章、投票通知單，而印章可用手印或簽名方式替代。值得注意的是，投票時勿攜帶手機或具攝影功能的器材進入投票所，但已關閉電源的行動裝置，不在此限。

防疫規定

由於疫情關係，今年投票前民眾須測量體溫、用酒精消毒，並暫時脫下口罩讓選務人員確認身分。根據中選會防疫計畫顯示，選民一律都要佩戴口罩進入投票所，對於未佩戴口罩之選民，投票所工作人員需主動提醒及勸導，請其佩戴口罩。

如經勸導仍不願佩戴口罩進入投票所者，投開票所警衛人員應協助蒐證，由主任管理員填具「投票日違反防疫事件通知書」，通報鄉（鎮、市、區）選務作業中心，層轉直轄市、縣（市）選舉委員會函送直轄市、縣（市）政府衛生局依法處理。

選票共有幾張？

每位選民會因戶籍地不同，領取三張或五張的九合一選票，以及一張18歲公民權公民複決票。其中，領取三張選票的選民包括直轄市選民與省轄市選民。「直轄市選民」會拿到市長、市議員、里長「三張」選票，與一張18歲公民權公民複決票；省轄市選民也是市長、市議員、里長「三張」選票與加一張18歲公民權公民複決票。

而領取五張選票的選民有「直轄市山地原住民區選民」與「其他十三縣選民」。「直轄市山地原住民區選民」包含新北市烏來區、桃園市復興區、台中市和平區、高雄市那瑪夏區、高雄市桃源區、高雄市茂林區，除了市長、市議員、里長三張選票，還有直轄市山地原住民區長和區代表兩張選票，共計「五張選票」，再加一張18歲公民權公民複決票。

「其他十三縣選民」包含新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣、澎湖縣、金門縣，會領到「五張選票」，將選出縣長、縣議員、鄉（鎮、市）長、鄉（鎮、市）代表、村（里）長；再加一張18歲公民權公民複決票。

選票長怎樣？

根據中選會公告，民眾11月26日投票時會領到不同顏色的選票，來區分投票種類。直轄市部分，市長選票為淺黃色、區域議員選票為白色、平地原住民議員選票為淺藍色、山地原住民議員選票為淺綠色、里長票為粉紅色；而直轄市的山地原住民區長票為金黃色、區民代表票為淺橘色。

一般縣市部分，縣長選票為淺黃色、議員選票為白色、平地原住民議員選票為淺藍色、山區原住民議員選票為淺綠色、鄉鎮市長選票為金黃色、鄉鎮市民代表選票為淺粉紅色、平地原住民鄉鎮市民代表選票為淺橘色、村里長選票則是白色。另外，《憲法增修條文》第1條修正案的票色選定為白色。

▲▼地方公職人員選舉票及憲法修正案複決公投票顏色。（圖／中選會提供）

▲地方公職人員選舉票及憲法修正案複決公投票顏色。（圖／中選會提供）

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