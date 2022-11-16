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丹麥記者卡達直播遭威脅毀相機　美作家被要求刪照

▲▼2022卡達世界盃。（圖／路透）

▲各國媒體湧入報導卡達世界盃，卻傳出丹麥記者遭打爛相機。（圖／路透）

文／中央社

卡達世足賽即將揭幕，各國媒體湧入報導之際，卻傳出丹麥記者於現場直播時遭阻，保安人員還揚言將打爛相機。美國運動作家則說，自己在拍下世界盃標語的照片後，遭要求刪除。

2022年卡達世界盃足球賽將於11月20日開踢，丹麥第二電視台（TV 2）記者添斯候（Rasmus Tantholdt）日前於現場直播時，至少有3名保安人員搭乘高爾夫球車趨近，並揚言要砸毀他的相機。

添斯候昨天於推特（Twitter）發文並附上影片指出，卡達國際媒體辦公室（Qatar International Media Office）已經就這起事件道歉。

影片可見，一名穿白袍的男性持續以手掌遮擋添斯候的鏡頭。原以丹麥文播報的添斯候，改以英文要求對方說明他何以違反在卡達拍攝的規定：「你們邀請全世界的人來這，為何我們不能拍攝？這是公共場合」。

添斯候接著出示手機裡的記者證，強調自己獲准拍攝。一名保安人員則聲稱，如果他們不停止拍攝，相機就會被毀。添斯候說，「你可以打壞相機」。「你要打壞它嗎？儘管來。你以打爛相機來威脅我們」。

英國「每日郵報」（Daily Mail）今天報導，添斯候接受挪威廣播公司（NRK）訪問時說，卡達的代表雖然已經向他致歉，但他在現場直播時被攔阻的事實，引發他的疑慮，「我不認為卡達高層的訊息已經傳達給所有保安人員」。

他表示，「因此，可以說有些人誤解這種情況，但是它同時也充分說明卡達的情形。當你以自由媒體的身分報導時，你可能會受到攻擊和威脅」。

添斯候指出，「這不是自由民主的國家」。「走遍全球110國後，我的經驗是：你越是要藏藏躲躲，就越難在當地報導」。

卡達2010年以國際足球總會（FIFA）世界排名第113之姿取得2022世足主辦權以來爭議未歇。籌備期間卡達被控虐待移工、LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別者及酷兒）和婦女權益方面的紀錄也令人憂心。

此外，添斯候也不是第一位在卡達報導受阻的記者。挪威廣播公司自家記者愛克蘭（Halvor Ekeland）和戈巴尼（Lokman Ghorbani）去年在卡達報導當地準備世界盃的新聞時，因闖入私人土地及未經許可拍攝而被捕，遭關押約30小時後獲釋。

早在去年11月，挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）就形容卡達對待記者的方式「令人無法接受」，並稱新聞自由對於民主運作至關重要。

世足進入倒數，美國運動作家華爾（Grant Wahl）於卡達媒體中心拍照時，也被保安人員要求刪除。華爾昨天於推特寫道：「我今天在媒體中心的牆上拍了張卡達世界盃標語的照片，一名保安人員要求我將它從手機中刪除」。「這就是世界盃運作的方式嗎？」

世足於台北時間21日0時開幕，地主國卡達屆時將迎戰厄瓜多。

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