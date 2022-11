丹麥記者卡達直播遭威脅毀相機　美作家被要求刪照

▲各國媒體湧入報導卡達世界盃,卻傳出丹麥記者遭打爛相機。(圖/路透)

文/中央社

卡達世足賽即將揭幕,各國媒體湧入報導之際,卻傳出丹麥記者於現場直播時遭阻,保安人員還揚言將打爛相機。美國運動作家則說,自己在拍下世界盃標語的照片後,遭要求刪除。

2022年卡達世界盃足球賽將於11月20日開踢,丹麥第二電視台(TV 2)記者添斯候(Rasmus Tantholdt)日前於現場直播時,至少有3名保安人員搭乘高爾夫球車趨近,並揚言要砸毀他的相機。

添斯候昨天於推特(Twitter)發文並附上影片指出,卡達國際媒體辦公室(Qatar International Media Office)已經就這起事件道歉。

影片可見,一名穿白袍的男性持續以手掌遮擋添斯候的鏡頭。原以丹麥文播報的添斯候,改以英文要求對方說明他何以違反在卡達拍攝的規定:「你們邀請全世界的人來這,為何我們不能拍攝?這是公共場合」。

添斯候接著出示手機裡的記者證,強調自己獲准拍攝。一名保安人員則聲稱,如果他們不停止拍攝,相機就會被毀。添斯候說,「你可以打壞相機」。「你要打壞它嗎?儘管來。你以打爛相機來威脅我們」。

We now got an apology from Qatar International Media Office and from Qatar Supreme Commitee.

This is what happened when we were broadcasting live for @tv2nyhederne from a roundabout today in Doha. But will it happen to other media as well? #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/NSJj50kLql